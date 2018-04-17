自由廣場》朱立倫真的注重環評？

◎ 筆諍

二○一三年九月五日淡北道路因恐破壞紅樹林環評遭撤銷，新北市長朱立倫表示仍繼續施工；另外，遠雄海山煤礦建案，因斷層、土石流警戒區及文化遺址，環評未過，新北市府卻以開發商自負損失通過環評。

淡北道路案在環評程序未完整，急就章情形下通過環評，終究禁不起行政訴訟，環評遭撤銷，而環評程序未完整提送環評之新北市政府應該是清楚的，但卻未重視環評即投注費用辦理施工，環評遭撤銷時竟辯稱已投注約六千多萬工程經費，故將繼續施工，最終遭台北高等行政法院確認新北市政府必須停止施工淡北道路。

而遠雄海山煤礦建案，環評在附帶「開發商承諾負責營運期間發生天然災害傷亡及財損」、「請開發單位確保基地開發及當地民眾居住安全無虞，並承諾於建案銷售時，將上述環境敏感區相關資訊公開揭露，俾利消費者選擇」條件下勉強通過，而新北市政府在這情形下竟配合辦理都市計畫案，由上兩件案件可見朱市長視環評為無物。

然而在深澳電廠案上，朱市長呼應國民黨牽制中央施政策略，並為使年底新北市長選舉可增加反擊對手議題，儘管深澳電廠環評案已通過，現在卻回過頭來隨意找「保育區」之理由，來反駁通過之環評。然在當時環評審議程序中，出席三次環差及環評大會時，卻從未針對「保育區」提出異議，真是「欲加之罪，何患無詞」。

另再論朱市長的立場是反核的，而若未建發電廠新北市勢必缺電，那在不蓋核電廠且當地居民反對興建天然氣發電廠的情形下（天然氣輸氣及儲氣有公安疑慮），提出較先進、高效率、低污染的超超臨界燃煤發電廠，真的不能接受嗎？

一般百姓可以不具專業性來質疑政府施政，政府有解釋政策跟施政給民眾了解的義務，但身為全國人口第一大城市之市長，真的可以這麼不負責任任意批評嗎？

（作者為公務員，新北市民）