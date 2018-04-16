自由廣場》什麼才是務實台獨

◎ 林健次

賴清德提出了他所謂「台獨工作者」的三個「務實」：第一，台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；第二，台灣前途只有二三○○萬人可決定，其他人不行；第三，他率領行政團隊，建設國家、發展經濟、壯大台灣。另外，他提出六個「捍衛」、「維護」、「發展」、「維持」等工作方向。

賴清德的聲明顯然是英、德團隊討論後的共識。三個務實的重點在「不必另外宣布台灣獨立」以作為對喜樂島聯盟「獨立公投」的回應。至於「捍衛」、「維護」等六個方向其實是任何以台灣的土地與人民為範疇的政府可能或該做的事，不必然與台獨有所連結。說得更明白一點，它其實是小英政府「維持現狀」內涵的包裝。

賴清德做為務實的台獨主義者，首先應該改正的是現在民進黨政府的「務虛」政策。賴清德內閣在蔡英文總統之下，第一個看到、感覺到的應該是虛假、不合時地、權責混亂、窒礙難行的中國憲法。沒有一個獨立的國家會用一個外國的流亡又兼殖民政權的憲法，所以，務實台獨主義者的第一個務實，就是要制定以台灣的土地與人民為範疇的台灣憲法。第二，既然台灣前途只有二三○○萬人可以決定，那麼制定台灣人民可以據以決定前途的公投法，當然是務實地落實台獨的作法。第三，用名實相副的台灣本名進入國際社會、爭取加入國際組織，才是捍衛台灣（而不是中國）權利、壯大台灣經濟的務實政策。

在以上的三個務實下，賴清德內閣政策的三個重要方向應該是：第一，提出一部台灣人民可以據以制憲、決定台灣前途的公投法；第二，提出台灣憲法草案，推動制憲公投；第三，全面推動以台灣名義發展外交、加入國際組織的政策。

中華民國的憲法與名稱是台灣所有重大問題的根源，它像「小房間裡的一頭大象」，除非真瞎子或裝瞎才看不到。務實的台獨主義者，掌握了政權之後首先必須解決的當然是透過公投制憲，並且名正言順地以國家名義進入國際世界。

以上的務實台獨和「喜樂島聯盟」主張的些微不同，是在現階段以「制憲公投」替代喜樂島聯盟的「獨立公投」。假如賴清德或民進黨政府，連「公投制憲、正名入聯」都迴避不提或處處阻擋，那就是「務虛」，甚至虛偽，完全沒有說服與號召力。

（作者為台灣教授協會會員）