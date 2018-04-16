自由廣場》潘文忠給下任教長的啟示

◎ 陳竹上

校園，是教育的主要場域，那是一個充滿人情世故與階級利害的地方。教育行政一方面要維護學術自主，一方面也要克服其封閉與封建，進行合法性監督與外部制衡。以下嘗試以潘部長任內的四件事分析：

（一）台大校長選舉：本次管教授未揭露重要資訊所引發「蔡董選獨董」的爭議，此一程序瑕疵最直接的受害人是其他四位候選人（他們在校務會議的票數甚且高過管教授），但本案後續幾乎未見其發聲，假設教育部核定管教授擔任校長，他們也不太可能提起行政訴訟，這與校園外的選舉大異其趣，畢竟在一個充滿人情世故與階級利害的圍牆內，合法性監督不太容易自發性地順利運作，主管機關的核定權，與此脈絡攸關。

（二）雙薪教授改革：筆者在年改國是會議時與潘部長同組，會中曾詢問某位立委雙薪教授是否改革，該立委表示「這件事部長很堅持」。今年七月起國立大學教師退休再任私立大學教職，若所得超過基本工資，其月退俸將停發。由於過去教育部長均由大學教授擔任，禁止雙薪必將影響到許多圈內同行甚至自身利益而難以啟齒。潘部長或許因為並非大學教授，糾葛未深，反而能成為堅持改革的外部力量。

（三）玉山計畫與教授加薪：這項起源自年改反彈、頂大校長親自拜會總統的政策，在推動說帖上其實備受質疑，例如：拿各國教授名目薪資來直接比較是否正確？台灣大學教師結構的真正問題與原因何在？加薪獨厚正教授是否合理？然而潘部長或許自身對於高教現場的掌握有限，本案多由次長及司長答辯，政策依然過關，但斥資後恐怕仍難以回應高教沉痾。

（四）拒絕公開狼師數據：林奕含事件後，每年究竟有多少位大專教師因性別事件遭到解聘，繪聲繪影，筆者與研究生申請教育部公開數據，教育部卻以「有檔案但沒統計」為由拒絕，現仍委託律師與申請人行政訴訟。潘部長如果能切實掌握「依法行政」的理念，並且對於幕僚及事務官的被動文化保持覺察與自主，理應另有作為。

全國最高教育行政政務官，必須體驗其職責與承擔在於：一方面熟悉各級教育現場實況，一方面跳脫圈內裙帶利益糾葛，並且能抗拒龐大的學閥壓力，也能革新僵化的科層體系，以此能耐，在制衡校園封建、維護學術自由間逐步奠基向前。

（作者為大學教師）