自由廣場》台大哪裡優秀？

◎ 高志仁

教育部潘文忠部長請辭，辭職聲明批評台大校長遴委會及校務會議對各項爭議模糊帶過或擱置不處理、當選人不公開說明任憑疑義蔓延，且預期將持續遭遇政治化污衊，臨去一擊砲火猛烈，然而校長任用問題未解，仍留遺憾。

行政院長賴清德回應，台大校長人選紛擾，是「百年」來問題最多的一次，則將相關爭議加上歷史的向度，時間軸立即前推一世紀日治時期。不過一九二八年設立的台大前身台北帝大創校尚未滿百年，台大醫學院前身的「台灣總督府醫學校」倒是超過了百年歷史，一九四九年傅斯年就任前曾短暫代理校長的台大醫學院杜聰明院長即畢業於此校，再赴京都帝大取得醫學博士學位。

其實，所謂百年來問題最多不過是檯面上人選就位紛爭表象，檯面下各方勢力的交會震盪，在過去校長官派年代和近年來遴選過程也從來都是暗潮洶湧，台大所謂第一學府的光芒盡現於學生和教授的優質水平，管理行政階層則等而下之，學術幫的把持較勁完全不下於中華流亡政權如財金幫、交通幫、教育幫等盤據公共資源予取予求。

從校長本身的素質與表現來看，之前台大校慶出來力挺準校長就任的幾位前校長，有解嚴時期打壓學生運動的，有自肥延任爭議的，有阻撓陳文成校友遇難紀念碑設立的，在此不論，即便在校園設有傅園和傅鐘景仰尊崇的傅斯年校長，也有其在白色恐怖時期如一九四九年四六事件中肅清校園實際扮演角色的「傅斯年神話」議題，及其相關論述所塑造的中華道統連結導向問題。

例如，畢業於台大醫學院的楊庸一醫師在一篇呼籲重新遴選台大校長的文章指出，台大向以繼承北大自居，「認為台大的自由學風，是由傅斯年校長等由北大所帶來的傳統。醫學院的歐、日學術傳統，卻使我直覺的開始懷疑這個講法。世界上，哪有一所（優秀的）大學會自稱自己是繼承另一所大學？」客觀條件上（藏書和校地等），「台大實在沒有理由非繼承北大才能成為台大」。

台大行政權力縱橫之爭以及學術地位內涵之辯，以百年規格來檢視有其歷史條件，弄掉一個教育部長官位也不為過，值此契機引來社會高度注目自有其深意，台大不能只有優學生、優教授也要有優校長哩！

（作者為台灣大學外文所畢業校友）