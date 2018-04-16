自由共和國》王嘉緯／國銀新南向必須更融入在地市場

王嘉緯／台灣金融研訓院海外中心所長

我國銀行馬來西亞併購案日前宣告終止，消息一出即刻被解讀為新南向政策的挫敗？暫且不論將單一個案與整體政策成敗連結是否符合邏輯，考量南向市場諸國的人口紅利，以及近年來經濟表現等因素，金融業布局新南向市場不能說毫無商機。依據金管會統計，二○一七年國銀在新南向國家的據點數、授信餘額與獲利金額，與前年相比皆有增加，且二○一八年迄今相關數據仍呈現成長態勢。由此可見，新南向仍是國銀海外布局的重點目標，只不過如何讓新南向之道更為寬廣、順遂，避免南向變成「難向」，國銀業者必須更了解各國准入條件、政策法令、市場經營及宗教文化等，希冀能更深耕在地市場。

首先由於金融產業屬於特許行業，跨境經營須經雙邊金融主管機關核准，這就涉及兩國經貿外交關係的緊密程度。例如雙邊若簽有經貿整合協議，在談判時即可討論金融部門開放有關議題。惟我國國際地位特殊，洽簽經貿協議非一蹴可幾，替代之道可選擇與他國金融監理機關簽訂合作備忘錄 （MoU），藉此降低國銀海外市場之准入障礙；以印尼為例，如欲參股當地金融機構逾二十五％，雙邊監理機構就必須簽有MoU。再者，也因為特許行業的高度監管特質，銀行業所經營的各業務項目與商品販售，也都必須取得核准且恪遵當地法規。但新南向十八國金融法規差異化高且繁複程度不一，國銀勢必得挹注資源、招聘或培育當地法遵專業人才，積極掌握法規動態以強化法遵及內控管理。

國銀向來以服務台商切入陌生市場，此經營模式固然有利於在短期間內站穩腳步，但如要深耕在地則終非長久之計，仍需思考如何掌握政策重點、市場偏好乃至於風俗民情；特別是各國政府在考量准入與否之時，越來越重視外資銀行能否配合當地需求，為經濟產業發展帶來實質貢獻。例如部分國家傳統金融覆蓋率雖仍偏低，但隨著中產階級消費力提升、電子商務蓬勃發展，所衍生的金融服務需求如網銀、行動支付等亟需填補。以泰國為例，金融科技早是其金融發展總體規劃（FSMP III）的重點項目之一，且銀行業在官方支持下，二○一六年時就已自行開發電子支付系統Prompt Pay，並在去年底與新加坡系統PayNow跨境連結。因此可知，藉由數位金融管道耕耘新南向市場不啻為一可行之道，惟步伐必須加速，事實上中國各大業者均已在東南亞市場攻城掠地，此商機恐稍縱即逝。

另外值得一提的則是宗教文化的理解與尊重，國銀多將此納入公益關懷之一環，在延伸業務觸角的同時善盡社會責任。但其實宗教文化所可能造成的實質影響卻遠超乎我們的想像，甚至宗教還能與金融結合，最知名者應屬伊斯蘭金融。惟伊斯蘭教在國內非多數信仰、穆斯林人數較少，國銀對伊斯蘭金融也就幾乎毫無所悉。但實際上，馬來西亞、印尼等國皆積極發展伊斯蘭金融，馬來西亞更是伊斯蘭金融重鎮，發行全球半數以上的伊斯蘭債券 （Sukuk），因此多了解伊斯蘭金融發展對於進入馬來西亞市場應有所助益。又如泰、緬、寮等篤信上部座佛教的國家，平時對於僧侶、寺廟的捐助與活動支持，也可能會影響主管機關的觀感與態度，但這並不會楬櫫於法規文字，而有賴於業者自己平時的關注及投入。