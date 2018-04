自由廣場》兩個中國的統一和台灣島無關

◎ 曾勁元

美俄介入敘利亞的內戰中,各有支持者亦各有駐軍,因國際法上係採第三國都可以斟酌內戰事實,而承認其為交戰團體(Belligerncy ; Belligernt Communty ) 或是叛亂團體(Insurgency),使其受國際法的約束,即各國於國際法上有權介入內戰,如美俄於敘利亞的內戰各有承認往來的團體。

因此,海協會會長陳德銘說「海峽兩岸尚處戰爭狀態」,「客觀上,兩岸沒有結束內戰階段。」這陳述符合PRC的反分裂國家法第一條「為了反對和遏制台獨分裂勢力分裂國家」,即承認ROC是交戰團體或是叛亂團體,但這也是在呼籲各國介入中國內戰,如敘利亞的內戰!

「一個中國原則」雖是國際共識,也符合美國的「一個中國政策」,但白宮說「Our Taiwan policy and our one-China policy will obviously remain the same.(我們的對台政策和我們的一個中國政策,顯然會保持不變)」, 即無論在台灣的中華民國的這個勢力,是PRC的叛亂團體或交戰團體,都和Our Taiwan policy的台灣島無關。

各國對反分裂國家法的態度如下:

1俄羅斯外交部聲明,他們認為「反分裂國家法」是一部關於解決台灣問題的途徑和方法的法律,因此,俄羅斯對人民代表大會通過這項法律表示理解。

2尋求解除歐盟對中軍售禁令的法國總理拉法蘭表示,法國不反對中華人民共和國通過反分裂法。有關的法律主要是針對台灣的分裂活動。

3新加坡外交部曾在反分裂法草案出台前表示,對中華人民共和國準備制訂這樣的一部法律表示理解。

4二○○五年三月十四日,行政院大陸委員會主任委員吳釗燮發表聲明,「譴責中共單方面通過本法案,是對台灣的嚴重挑釁」。

5法律草案首次交由人大代表審議後,美國國務院發言人包潤石說,該法案與近來海峽關係春暖花開的趨勢相逆,美國對法案的通過感到「遺憾(unfortunate)」,認為該法案對兩岸形勢沒有助益。

6時任日本內閣總理大臣的小泉純一郎稱日本正在密切關注兩岸局勢,聲明反對以武力解決台海問題。

這是給各國介入中國內戰的呼籲的證明。因此,呼籲中國拿掉反分裂法第一條「為了反對和遏制台獨分裂勢力分裂國家」的規定,以避免國際的介入,因在台灣的中華民國已無意亦無反攻大陸的可能,拿掉反分裂法才無礙於在台灣的中華民國回歸中國。相對的,在台灣的中華民國亦應修掉臺灣地區與大陸地區人民關係條例第二條第二款「大陸地區:指臺灣地區以外之中華民國領土」,即放棄對大陸地區的領土主張,在台灣的中華民國即可以和平的返回中國如金馬。

兩個中國(PRC與ROC)的統一,無礙於美國防部長「履行對台法定義務」的承諾,因「馬習會」引起國際矚目,但幾乎在同一時間,美國國防部長卡特(Ashton Carter)則在加州一場國防論壇進行演說,指出美國正對南海局勢展開新評估,會調整防堵策略,並履行對台法定義務,即兩個中國的統一和台灣島無關。

(作者為律師)