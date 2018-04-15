自由廣場》台灣需要青年診所

◎ 蔡緯賢

假想現在有一個國中生不慎吸食了安非他命，那麼他要找誰求助？又或者一個高中女生有了性行為，她對於自己是否會懷孕或得到性病有所顧忌，那麼該找誰求助？

在台灣，恐怕年輕的學生會不知所措，不是放任自己沉淪於毒品，不然就是看著自己的肚子越來越大，於是等到紙包不住火。又或者終日擔心自己得到性病，卻羞於就醫。

在加拿大，政府則是設立了專門的青年診所Youth Clinic。這種診所提供免費且隱密的醫療服務，凡是十二至二十一歲的年輕人都可以求助。

青年診所除提供保險套，還提供包括驗孕、避孕指導、性病檢驗、酒精及藥物濫用的戒斷、精神壓力狀況評估等等服務。這些正是年輕人常遇到，而容易不知所措的情況。

以藥物濫用而言，目前在台灣的年輕人之間是一個日益嚴重的問題，雖然政府採取積極防堵的作為，但是卻沒有提供一個很好的環境讓不慎誤入的年輕人有簡單脫身的方法。國內雖然也有負責戒斷的門診，但是讓年輕人和刺龍刺虎的老毒蟲一起排隊看門診，恐怕心靈還沒開始重建，就已經先被斲傷了。

處理年輕人的問題要比處理成年人的方式更細緻，他們可能不想讓父母或其他人知道，因而名譽掃地或妨礙前途，他們也沒有經濟的自主權，所以如果沒有提供一個免費且私密的管道，那麼願意向醫療專業人員求助的意願就會非常低。

以我在台灣十幾年的小兒科醫師經歷來說，從來沒有任何年輕人向我諮詢過藥物濫用的問題，這也就表示台灣的年輕人在逆境之時，大概都是自己忍受而過，不慎失足的人可能越陷越深，而接下來他們可能要面對的人是警察、檢察官和勒戒所。

他山之石，可以攻錯。政府想要照顧年輕人，應該要有更友善的作為。

（作者為小兒科醫師）