自由廣場》習平帝 風雨前的寧靜

◎ 林修正

中國儲君孫政才受審，「『儲君』公審畫面曝光 孫政才當庭認罪」、「爆一二三名情婦、多名私生子 中共落馬『儲君』孫政才今公審」。但除了他沒有權力，其他的內容都沒有意義。你相信「孫政才當庭認罪」是在自由意願下嗎？史達林的政敵被公審，都是「當庭認罪」，最後發現是家人被威脅，當事者被下藥。「爆一二三名情婦、多名私生子」，你相信他身體那麼好？「多名私生子」都誕生了才曝光？比較之前薄熙來的罪名，也很相似。

孫政才的貪腐問題是政治的，也是結構性的。一大堆高層被抓貪腐，都是當權者要打倒的對象。薄熙來如此，孫政才是胡錦濤隔代指定，要接習近平的接班人，臥榻之側，豈容他人酣睡。用政治鬥爭無法說服人，就用比較多道德意涵的貪污、貪色，讓他身敗名裂。薄熙來被控以財色，這次不過是重演而已。習近平、江澤民、李鵬、溫家寶等，哪一個家族不是家財萬貫而來路不明？上層這樣，下層也就上行下效。

習近平的集權，短期讓權力穩定，但過大的權力讓權力移轉更加動盪不已。這種現象屢屢出現在專制及共產國家之中。而在經濟上也有對應的變化。中國富商排名隨政治更迭而變化，就是很好的例子。這對整體與個人的經濟都不好，李嘉誠退出中國市場，就是在回應這種政治所帶來的經濟風險。

（作者為中州科技大學副教授）