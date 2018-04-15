自由廣場》下流老人 過勞老人

◎ 吳一忠

台灣邁入「高齡社會」，我年近耳順，即將躋身老年之林，看了心有戚戚焉。

日本因財政拮据縮減年金，加上保險費、物價、房價飛漲，老人儲蓄不敷使用，只好二度就業，繼創造「下流老人」後，又提出「過勞老人」一詞，意指「政府養不起你，家人養不起你，退休後自己也養不起自己」，逼不得已必須重返職場才得以生活，但年紀大受到歧視，求職屢屢碰壁，台灣亦面臨同樣的情況。

有人沒做好養老規劃，晚年經濟發生問題，只得靠年金生活，實不足以應付日常所需；勞工辛苦一輩子，老來領取勞保年金，但每月年金不到一萬五千元，有人甚至不到一萬元，落在「貧窮線」以下，連最低生活費都達不到。

有人依靠子女奉養，以現在的景氣來說，年輕一代自身難保，不成為家庭負擔，就已經是萬幸了。有人將退休金及儲蓄，加上政府補助，視為主要的經濟來源，一旦花光積蓄，只能再度走進職場，但是中老年就業談何容易？

以前的求職廣告，有些行業限定三十五歲以下，雖歷經修法廢止，但資方仍喜歡任用年輕人，銀髮族只能擔任保全、守衛、清潔工等勞務，這是不爭的事實。

俗話說「靠山山會倒，靠人人會老，只有靠自己最好。」不願淪為「過勞老人」，首要條件是具有危機意識，提早規劃自己的晚年，自給自足勝過手心向上，晚年才能過得有尊嚴。

（作者為榮民）