自由廣場》潘式本土作風

◎ 何信翰

潘部長上台之時，正逢教育改革的關鍵時刻。改革之事千頭萬緒、棘手萬分，如公教年金改革、文言文改革、社會科領綱改革，乃至近日的台大校長事件…等等。這些無一不是艱難、社會意見分歧，且背後有諸多政治勢力角力的事件。面對這些紛至沓來的難纏議題，當事人的壓力之大，實在不是外人可以想像。但潘部長都以他一貫溫柔的態度，堅定地處理這些事，幾乎不曾見他大聲嚷嚷或情緒失控。處理的過程或有波折，但結果卻也都能取得平衡及解決。

潘部長的抗壓性和耐力都相當驚人。舉例來說，十二年國教的課審大會連續數個月，幾乎每週末都得舉行。在每個上班日高張力的工作之後，潘部長仍堅持親自主持課審會議，整個早上坐在主席的位置，全程神情專注，中午僅有的休息時間，也常要拿來開記者會。記者會結束後，大概也接近下午會議的開始時間，潘部長就繼續主持會議一直到結束。過程中潘部長從不顯出疲累的表情，這種堅韌的毅力和專注力，令人不得不衷心佩服。

本土教育、尤其是本土語言，是潘部長用了許多心力處理的部分。相關的會議潘部長一定親自主持；相關的獎項他也都幾乎親自出席頒獎，讓領獎的人備感光榮。在他的親力親為之下，教育部本土教育、本土語言的相關會議終於不只是聊備一格，而是真正能發揮功效，為本土語言的復振打下良好基礎。

（作者為臺中教育大學台灣語文學系副教授）