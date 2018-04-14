社論》「惠台」與「害台」是同義字

中國發布預告，將於十八日在台灣海峽進行實彈演習。這項消息在蔡英文總統登艦校閱海軍前夕公布，顯然有意將例行演習附加瞄準小英的宣傳效果。同樣的，中國官媒將此連結賴清德院長的務實台獨論述，也是將例行演習一魚三吃的廉價心理戰。事實上，二○一五，馬政府九二共識一中各表，中國也照樣在台灣海峽實彈演習。可見，中國的武力展示，對象不是蔡英文、賴清德、馬英九等個人，而是「台灣」整體，統派媒體穿鑿附會，可以休矣。

對台武力展示，不僅是實彈演習，十九大前後的機艦擾台繞台，早就呈現了習近平武嚇台灣的新進擊。不過，如此秀肌肉，一則引起台灣人民更大的反感，一則讓川普簽署國會兩院通過的台灣旅行法，而且立即有國務院高層官員訪問台灣，甚至技巧性地與蔡總統同台。老實說，中國對台展示武力的手段，雖然不能說完全沒有效果，但這種不時上演的拙劣戲碼，總是首先將自己刻意偽裝的對台友善假面具揭開，於是，先前的讓利惠台統戰，不必多加說明就讓人感受到其糖衣毒藥的欺騙性。

這次預告實彈演習之前，中國推出「惠台」三十一項政策，緊接著，溫州推出同等待遇二十四條，廈門頒布六十條措施等，宛如散財童子。凡此，中國美其名是要「與台灣民眾分享大陸發展機遇」，究其實則是透過經濟籠絡來反獨促統。因為，隨著台灣的民主實踐，政治統派已經大幅式微，統派政黨重新執政遙遙無期，而年輕世代天然獨尤其是天然阻擋「統一大業」的大山，所以，中國除了繼續拉高武嚇語調，只能不斷加碼出之以利誘。一面「窮台」，一面「惠台」，說穿了，便是以施惠少數人來掩飾加害多數人的辯證。

「以經促統」，既可培育經濟統派，又可為台灣製造經濟問題。以陸客來台觀光為例，為了搶食陸客大餅，台灣的旅館業者大肆擴張，一時之間搭載陸客的遊覽車趴趴走，觀光業出現榮景。但為了反制小英政府拒絕一中共識，中國政策性限制陸客來台，結果觀光業哀鴻遍野，許多旅館經營困難。業者的困境，其實來自北京的收放，壓力卻要由小英政府承擔。北京所謂的讓利惠台，就是這樣的兩面手法。先前，賴清德指出，三十一項政策是「惠台」，那麼停發對台領隊證就是「害台」。進一步來看，歷來的「惠台」措施，本質上不都是損台利中的「害台」！台商投資中國三、四十年，中國受惠而台灣受害，就是擺在大家眼前的事實。

武嚇，窮台，與此同時，還有外交圍堵。下個月的世界衛生大會，中國繼續全面封殺，我國獲邀出席的機會更低。即使美國協助台灣參與，台灣依舊被中國的銳實力所霸凌。中國在國際組織的實質影響力，預告只要小英政府拒絕同屬一中，國際空間就會受到窒息，連若干邦交國也有生變之虞。不過，力挺台灣的美國，其台灣旅行法也埋下了伏筆：縱使無法或不願在國際組織與中國直球對決，至少可以透過台美關係升級來平衡中國的外交圍堵。有趣的是，北京一直反對美國提升對台關係，其造成這種政治後果的動作卻層出不窮，北京施壓台灣反而也幫了台灣，這也是辯證。

話說回來，國際政治領域，世界衛生大會，國際刑警組織，國際民航組織，乃至聯合國，也許是台灣目前力有未逮的戰場，台灣可盡其在我地努力，但大門不易打開。外交戰，主場優勢不在台灣。不過，經濟與國防，台灣仍有操之在我的可為之處，包括排除五缺、刺激投資、產業升級、創新經濟、促進就業、增加所得、勞資雙贏，以及國防軍備自主、補足官士兵短缺、加強軍紀士氣、確保軍隊國家化、管制退將穿梭兩岸、嚴防共諜滲透軍隊，這些真正的「利台」措施，皆屬台灣該做且自己就做得到的事。如果自己連這些「利台」都光說不練，朝野空談坐待中國來「害台」，台灣就大事不妙了。