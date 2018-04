自由廣場》被國健署扭曲的報告

◎ 王郁揚

四月十二日,國健署發了一篇關於電子煙不能幫助戒菸的新聞稿,新聞稿中提到美國食品藥物管理署委託委託「美國國家科學、工程與醫學學院」(NationalAcademies of Science, Engineering and Medicine)於二○一八年一月二十三日提出「PublicHealth Consequences of E-Cigarettes」報告,該報告綜合整理超過八百份關於電子煙的公衛及醫學研究,指出電子煙是有健康危害的,特別是相較於FDA核准的戒菸藥物,目前並沒有充分的臨床試驗證據可證明電子煙輔助戒菸的有效性。同樣一份報告,經過台灣行政單位的扭曲,竟然完全背離報告中的原意。

本會在官網於一月二十五日就已將此篇研究公布,並且附上原報告的英文連結,內文中明確指出「電子煙有助吸菸者戒菸,且不含焦油,化學物質也比一般香菸少,因此對健康的危害較小,但並非沒有健康風險。」對於國健署公然說謊的誇張行徑,本會也致電國健署菸防組羅素英組長,但非常遺憾,我們行政單位對於電子煙最新證據視而不見,仍不斷引用舊資料、扭曲報告原意、甚至引用國外錯誤電子煙報告,打擊電子煙產業在台發展。

國健署仗著自己是電子煙主管機關,暢所欲言、為所欲為,甚至動用政府資源公然說謊、違法,這種失控脫序的情況,卻沒有任何一個單位能夠對該主管機關進行監督或提出質疑,行政單位持續不改變,我相信,電子煙產業不是第一個案例,也不會是最後一個案例,台灣的新興產業發展,就被台灣行政單位給玩死了!

(作者為台灣電子煙產業發展協會秘書長)