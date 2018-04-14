自由廣場》澳洲還擊中國銳實力

◎陳冠甫

外電報導，澳洲總理滕博爾原訂五月前往中國參加「澳洲週」博覽會，但被中國拒發簽證。中國方面尚無回應，而澳洲官方則解釋，滕博爾仍打算參加這項活動，只是博覽會日期尚未確定，否認被拒簽。但確實行程受到影響，甚至無法舉辦博覽會。

中國與澳洲間的衝突，其實去年就已開始，澳洲媒體大量報導，中國「銳實力」干擾澳洲社會，不但操控在澳商人和留學生，甚至已藉政治獻金收買政壇要角，企圖影響政府決定。因此澳洲總理滕博爾於去年十二月宣布推行新的反間諜和外國干預法。明文禁止外國政治獻金以打擊和防止國外勢力介入國內政治，並擴大間諜罪的定義。此舉隨即引來中國的嚴正抗議，有趣的是滕博爾還特別用中英文夾雜回嗆「澳大利亞人站起來了！」以諷刺中國侵犯澳洲主權。

西方國家對於澳洲的新法紛紛表示贊同，尤其以國際情報分享團體「五眼」聯盟國，包含英國、美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等國。澳洲長期受到中國銳實力影響，已到了撼動西方長期盟友的程度，針對中國資助的、針對政要、企業和學術機構施加影響力的醜聞不斷發生。眾所皆知，中國近年來不斷利用科技、脅迫施壓以及進入中國市場的條件，打壓各國民主憲政的基本價值，幾乎到了「國家危機」的程度。

在這波中國銳實力的影響中，台灣自然無法置身事外，更何況中共長期以來以併吞台灣作為目標，不論是以戰逼和的和平統一，或是直接武力犯台的武力統一都是。就在各國紛紛立法規範中國勢力干擾的現在，台灣目前仍缺乏完整法令。如涉共諜案除現役人員外，所有人都適用的「國家安全法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」刑度偏低，無法有效嚇阻。且治標不治本，正本清源之法，莫國於直接修改刑法第十條，有關「敵人」的定義，以解決目前「一中憲法」對大陸地區和台灣地區「一國兩區」、敵國或外國內亂外患的嚴重問題。（作者為台北大學法律研究所研究生）