自由廣場》違法兼職 校長失格

◎ 黃帝穎

管中閔遭檢舉在中國有三十一項兼職，包括兼職教師、博士生及碩士生導師、學分評分委員、學術委員會、計量經濟學研究中心研究人員、講座教授等職務，姑且不論現行規定，公立大學教師不得到中國兼職的違法問題。即使在中國兼職相對難以調查，但管爺在遴選台大校長的獨董爭議中，已有違法兼職台哥大審計委員及薪酬委員的事證，依據教育人員任用條例，管爺不得擔任校長。

各界質疑管中閔在台大尚未同意前，已違法兼任台灣大哥大獨董、薪資報酬委員會委員及審計委員會委員，就算依據台大教授投書所採的校方最寬鬆認定，管中閔至少在去年六月十四日至九月二十二日之間，欠缺台大同意竟兼職台哥大審計委員及薪酬委員，明顯違反教育人員任用條例第三十四條「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職」。

依據教育人員任用條例第十三條第一項第十三款規定「具有下列情事之一者，不得為教育人員；其已任用者，應報請主管教育行政機關核准後，予以解聘或免職：十三、行為違反相關法令，經有關機關查證屬實。」；同法第二條規定「本條例所稱教育人員為各公立各級學校校長…」。簡單來說，管爺違法兼職台哥大薪酬委員及審計委員，牴觸教育人員任用條例第三十四條，此即行為違反相關法令，依同法第十三條規定發生「不得為教育人員」的法律效果，而教育人員定義包含公立學校校長，亦即，教育部依法行政，不得聘任管中閔為台大校長。 （作者為律師）