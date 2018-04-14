自由廣場》古蹟的「原貌」是甚麼？

◎ 呂清夫

大台北有兩座古廟，一座被列入國家二級古蹟，又得到聯合國的最佳古蹟保存獎，另一座古廟則到今天連古蹟的身分都沒有。這就是台北保安宮與三峽祖師廟的不同命運，得獎的是保安宮，修復時主張「修舊如舊」，祖師廟的改建則有點「除舊布新」的感覺。

據貴報報導，三峽祖師廟因為不是古蹟，去年底廟方欲修繕屋頂漏水，文史工作者擔心工法破壞「原貌」，緊急向新北市文化局提報古蹟，並在近日召開文資審議會，會中決議將祖師廟指定為古蹟，預計四月下旬公告。只是公告之後才是問題的開始，大家擔心所謂的「原貌」究竟指的是甚麼？

當初的祖師廟只是一間草庵，一八三三年因大地震損毀，募款改建較具規模的廟宇，名為「長福巖」，此乃第一次改建，但其形制已不可考。日本領台之後，遭逢戰亂，廟宇受到焚毀。所以一八九九年重建祖師廟，此次重建的設計者是廟宇大匠師陳應彬，代表作還有台北保安宮、北港朝天宮等五大廟。此次的祖師廟乃第二次改建，故形式與現在的台北保安宮相近。

至於我們現在所看到的祖師廟，卻是一九四七年第三次改建的結果，可能由於戰後的特殊氛圍，使得祖師廟的改建不如預期的成功。這次改建最醒目的差別應在於前殿改成五門三殿形式，有如三座廟宇一字排開，與第二次改建比起來，簡直判若兩廟。近年修復也不夠講究，導致屋瓦顏色黃、褐不一。內部有些地方又顯得雜亂而奇怪，黑色的西式雕塑與金身的傳統神像格格不入、銅鑄大門使木構建築顯得有點撐不住，進入內部空間更如走入石柱叢林。

得獎的保安宮是以一九一七年的陳應彬設計為藍本，但不知道祖師廟要以哪個版本為依據？祖師廟號稱「東方藝術殿堂」，但是名家書畫在此並未精雕細琢，比比看龍山寺龍虎門的陰刻浮雕，就知道實在不能比，祖師廟的陰刻線條沒有深淺變化與研磨，好像是提供拓印的石碑刻紋一般的單調。

祖師廟內有石柱百餘根，堪稱全台之冠，當年為了募款，所以不得不爾，必要時可把捐款者名字刻在上面，故非空間或形制上的需要。學者劉寧顏在二十年前便提出他對於柱子的意見：「可惜改建過程將一對優雅的龍柱亦予毀棄，換上非用鐵籠保護不可之『鐵龍柱』，不但不雅觀，也失去了神聖之氣氛。……在狹小的廟裏，有一百多支石柱，其殿宇之空間、比例等似有商榷之餘地。」

根據文化資產保存法第二十一條提到：「古蹟應保存原有形貌及工法，如因故毀損，……應依照原有形貌修復。」不久祖師廟將要大修，一九一七年的版本已經回不去，因為一九四七年的改變太大。然則，後者的版本就是歷史上、工法上的原有形貌嗎？

（作者為大學教授）