自由廣場》比我們多六千八莫嫌少

◎ 陳和文

軍人年改草案業經行政院會拍板通過，退伍軍人樓地板設為三八九九○元，比退休公教人員多出六千八百元，關於年資及所得替代率，也都遠高於退休公教，政府顯然已考量特殊職務給予較優厚的月退俸；沒想到，退休軍人還是不滿意。

筆者認為，除了設樓地板保障低階薪俸軍人外，也應設天花板，限制高階將官的月退俸，尤其不能超過未來總統及副總統卸任後的月退俸八萬元。還有，尚未進行年改的高階司法人員，也都應該比照辦理，才符合年改的真正內涵。

因為，無論是月領十數萬元的將官或高階司法人員，任職期間的「高級」付出，都已經領取高薪待遇，勞心勞力的付出與所得達成平衡。但退休之後，基本生活及養老需求，並無不同，實無理由再獨厚特定職業或人士。

退休公教人數遠多於退伍軍人，既然公教人員都已能體諒政府年改的用心，退俸條件優於公教的退伍軍人，似應感到知足才對。繼續抗爭，若引發立委不滿，堅持應降低所得替代率或其他更不利的條件，受害的將是軍人自己。

（作者為公務員）

◎ 陳啟濃

行政院提出軍人年改版本，較之先前的方案優惠許多。引發部分黨籍立委，提出不予支持的立場。馬上國民黨，又有立委開記者會，希望將「警消醫護」的退休照顧，也能比照軍人的版本。

當初年改會的規劃，是希望「軍公教」能一體適用，這樣的改革，才有高度的公信力。許多民眾，甚至本身是公教人員，都能理解到退休金如果竭澤而漁，將會造成破產，人人領不到退休金的慘境。若對於一樣服公職的人員，分門別類，都有不同的退休條件，不同的退休金，凸顯人民質疑政府改革的決心，人民的支持度，將會大大降低。

退休金不等同於工作表現的待遇，年金只是讓生活得到基本保障，不是要讓你享受，這是起初進行年金改革，國人凝聚的共識。既然如此，擔任公職時的工作條件，工時、危險性、工作接受度等，都應該用工作待遇來回饋其辛苦的程度，不應該當作退休的考量因素。

如果軍公教的年金改革，都要將工作的特性，反映到退休的條件與支給，將會是沒完沒了的一場討論，同時會大大降低人民對政府年金改革的支持度。

（作者為水里國中校長 ）