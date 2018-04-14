自由廣場》老人國 萬事莫如「養老」急

◎ 劉競明

今年三月起，台灣邁入老人國家，亦即年滿六十五歲的老人佔總人口的十四％。

老人國家最關鍵的服務費用就是醫療費用的攀升，醫療專科分科很細，每一科別與部門即代表一類疾病，急症、重症與慢性病等就是最簡單之分類、從一九九五年四月開始實施的全民健保採論量計酬、總額預算支付制度，然而近年來健保醫療費用仍然不停地攀升，總額預算之下就有分區點數計值，點值隨著醫院與基層執業的數量而變動，基層診所點值小於一的情形已經是家常便飯；在大家搶飯吃的心態之下，衝量已經是最基本的經營策略。然而大家畏於病房工作之繁瑣，衝量仍以門診優先，因此住院率不增之下，新型門診大樓如雨後春筍設立。甚至於搶掉基層的病人，病人逕赴醫學中心看病成為一種習慣與文化，於是基層對「分級醫療」、「雙向轉診」又開始呼籲；然而病人的求醫行為，卻非一兩天能夠改變。對於老年病患，多重疾病與重症患者的長期照顧，我們的社會準備好了嗎？

老人多疾病種類將「典範轉移」，神經內科、復健科等直接涉及老人的專科更是需求多了，門診量的要求一下子就達到了；反倒是很多老人相關科別醫師，譬如：心臟內科、腦神經科、眼科、復健專科、老人醫學科等很難加掛號，因為門診醫師不想過度勞累。反倒是歷來曾經「人丁興旺」的產科，已非當年門庭若市場景；過多的住院醫師除了分擔值班工作可較為輕鬆之外，訓練期滿能否找到適當的位子「吃飯」，也成為頭痛之問題。醫界人力規劃，外急診家醫科方面是否更該多收一些人力呢？

老年人口多了，老齡友善社區與生活機能的規劃，無障礙空間及未來都市更新老人樂齡生活圈的設計與籌劃，是否應該成為都更容積獎勵的誘因呢？退休生活規劃與實踐大家談：友善樂齡宅、友善樂齡社區、友善樂齡生活機能、友善樂齡旅遊與食、衣、住、行、育、樂，加上抗震係數加強的「安全性考量的都市更新」的整體規劃，應該是老人國家的配套施政要求。

軍公教年金改革，雖然年金被減，仍可養自己與安老；然而勞保年金，似乎還是被忽視。未來政府在發展福利國養老政策下，尤其應該將年金改革「全民化」，一如全民健保的「全民年金制度」，讓年金改革更完善且更有配套措施。

（作者為醫師）