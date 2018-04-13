社論》有為的棋手 有守的棋子

小英接受電視專訪表示：不要小看台灣二千三百萬人，這不是一個很小的人口數，無論是經濟還是國防，我們有相當的實力，很多人說我們是別人的棋子，但不要忘了，「我們自己也是棋手」，就順勢操作。說得沒錯，在某些方面台灣是小國，但在某些方面台灣並非弱咖，於是，台灣的國家作為，有被動的地方，也有可以採取主動的地方，關鍵在於主政者的靈活運用，迎向機會。台灣當然可以是棋手，即使以棋子的角度來看，也大可善用自己的正能量，守住底線，避免完全受人擺布。

棋手是局中人，不是觀棋不語，輪到出手時就必須走出棋步，有所作為，務實進取。譬如，台海局勢，西太平洋，中美兩個棋手都在擺譜，台灣也應該有自己的棋步，那才叫做棋手，否則就是一個不由自主的棋子。過去以來，台灣每每習於旁觀中美對弈，然後期待雙方的較勁有利於台灣，自己本身的優勢往往未能派上用場。結果，形成另外一種台灣的牽制，只能寄希望於友好台灣的美國佔上風。但國際局勢瞬息萬變，敵我消長飄忽不定，大國是本身利益優先，台灣完全被當成牌來打，不免有鳥盡弓藏之虞。

今天，擺在小英政府面前的，是一個現實的局面，也因此選擇變得非常簡單。中國，好話說盡，壞事做絕，示好示壞，讓利統戰，都指向併吞台灣。美日等國，不圖台灣領土主權，但求與台灣自由貿易往來，且願與台灣共同防衛集體安全。敵乎？友乎？台灣應該不難判斷。長期以來，中國以讓利惠台統戰台灣，表面上的笑臉攻勢卻引起台灣人民更深的疑慮。至於美日，但求與台灣互惠互利、安全共好，毫無併吞台灣的野心。兩種選擇，台灣的利弊一目瞭然，捍衛台灣獨立現狀、民主、自由、人權，絕不能做中國夢。

今天，從台灣來觀看盟友，最當致力的是台美與台日雙邊關係的強化，以及與美日安保的連結。台日，日本三一一大地震，台灣賑災捐款約七十億元新台幣，但有關福島食品進口，目前台灣是與中國站在一起唯二禁止的國家。台美，美國對台政策友善升級，豬牛進口則卡關多年，尤顯扞格。凡此，朝野意氣之爭，民粹無限上綱，遮蔽了問題的解方，有賴主政者打破迷思，出之以科學決策的精神，並以棋手思維面對棋局，搬開台灣對外簽署自由貿易協定的絆腳石。若忌憚少數人為反對而反對，該下決策的時刻猶豫不決，不啻是棋手面對棋盤卻猶豫不決，迨時機稍縱即逝，徒歎奈何。

小英政府完全執政，由於拒絕接受同屬一中，兩岸協商中斷至今。但，美日對台灣的戰略支持，卻與日俱增。日本台灣交流協會的正名，安倍晉三花蓮地震為台灣加油，皆屬極具政治象徵意義的突破。美國國防部亞太助理部長薛瑞福指出，美台軍艦互訪完全符合美國的一中政策；國務院亞太副助卿黃之瀚強調，台灣是印太區域的典範；商務部副助理部長史宜恩直言，台灣半導體業是美國的重要盟友；乃至，國務院公告對台潛艦「行銷核准證」，而新任白宮國安顧問波頓可能來台參加ＡＩＴ新大樓落成典禮。另外，對於務實台獨，北京對台發動輿論攻擊，但華盛頓卻按兵不動，並未批評務實台獨製造麻煩。顯然，形勢在起變化。

客觀發展顯示，一九七九年以來的台美關係，逐漸走向關係轉型的轉捩點，台灣的棋手宏觀整副棋盤之後，必須掌握契機挺進國家戰略作為。積極提升經濟、國防自主能力，緊密連結美日盟友，把台灣之錨從中國壟斷話語權的兩岸，轉移到民主陣營的自由開放印太，堪稱美麗之島重返海洋的第一步。中國所謂的「打台灣牌」、「挾洋自重」，其實是中國威脅導致民主國家圍堵中國，以及台灣民主深化更加凸顯國家意志的戰略合拍。中國進逼的力度正在加大，美國挺台的動作也更加清晰，台灣的棋手，順勢操作，此其時也。