自由廣場》美日不再「稀」罕中國

◎ 于則章

幾天前，中國官方對美、中貿易大戰還鐵板一塊地揚言要「奉陪到底」時，中國官方媒體「新華社」旗下雜誌《瞭望》還特別刊文指出，中國是唯一能夠提供全部十七種稀土金屬的國家，特別是軍事用途突出的重稀土。

儘管坐擁龐大的稀土資源似乎可以在對美國的貿易戰爭中掌握致勝的關鍵籌碼，但日本幾年前被中國用稀土惡整過一次，被迫迅速投入人力與資金，研發從廢電器回收稀土的技術，以及尋求其他替代性材料等方式，來大幅降低對外國進口稀土的需求。最近，日本早稻田大學講師高谷雄太郎，和東京大學教授加藤泰浩等人組成的研究小組宣佈，日本最東端的南鳥島周邊海底蘊藏大量稀土資源量超過一六○○萬噸，包括可用於混合動力車等磁鐵的鏑可供全球使用七三○年，以及可用於雷射器等的釔可供全球使用七八○年，這樣的消息在此時被公佈出來，不論只是單純的巧合還是刻意為之，對中國來說顯然絕對都不是一個好消息！

因為這除了將進一步對中國的稀土出口造成衝擊，更因為在第二次世界大戰後，美、日兩國一直都是關係密切的盟友，日本所擁有的稀土回收技術、尋求替代性材料，乃至於新發現的海底稀土資源，都可以提供給美國作為取代從中國進口稀土之用，讓原本就已經相當緊密的美、日兩國關係變得更加密切，從而造成美、日兩國不再「稀」罕中國。

（作者為公務員）