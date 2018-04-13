自由廣場》高齡社會 國家罪人

◎ 張勳慶

在二○一八年三月依據內政部人口統計，國內六十五歲以上人口，占總人口比率已經超越十四．○五％，正式從高齡化社會進入到高齡社會，也就是說平均七個人之中便有一位高齡長者。官方指出目前縣市政府中，以嘉義縣十八．六一％，直轄市以台北市十六．五八％，為最高齡社會的行政區。

而就在此一官方統計資料公布前，國內平面媒體也做了相關類似報導，其中高呼入雲的論調，便是人口老化後，國家經濟成長與稅收，能否維持收支平衡的老問題。不過當官員和學者都用數字去做計算基礎時，也相對給社會上許多晚婚、不婚，又或者結婚而不打算生育者，有一種國家罪人的無形施壓與指責，那就是現代人以高度個人主義去自我盤算，在徹底自由化與尊重多元差異下，可能會使台灣從高齡社會邁入超高齡社會（六十五歲以上人口占總人口達廿％），將會很快到來，也就是現在政府所規劃的年金改革的精算值，很快便失算又失靈。當然所有各級學校，也將像骨牌般倒掉關門，連公立大學教職員也將面臨失業風險。

但是此一現象早在日本發生，甚至可以這麼說，除了個人收入、國家經濟發展，這些因素在左右個人人生選擇外，許多已經經濟發展成熟的國家都面臨此一問題。這其中最大的價值，那就是在探討和自問，人人都出生於家庭，有血脈，但家庭的制度與家族的延續，不該再如手銬腳鐐去捆綁獨立自主的個體，當華人圈能從銅牆鐵壁的香火觀念延續，逐漸有越來越多人去肯定和尊重，每個人的人生都該走自己想走的路，沒有子女也不代表是自私自利，國家和誰執政下的政府，也無資格去對此種人生選擇說三道四，那才是種真正的多元社會與人類社會再造的起點。

人口與經濟當然也一定關係，但別忘了進入網路世代，人海戰術早就不是成長的唯一動力。還有當政府或多事旁人，仍用家庭幸福去蠱惑結婚、生子乃人生大事，那根本就是把個人當成罐頭去對待，而不去反問，生命的意義難道就在於有沒有創造一個新生命，還是讓更多生命自由的發展探索。高齡社會沒啥好大驚小怪，不要每個人都被有形無形束縛而活得都一樣，這才是一代比一代進步，也更人性。

（作者為文字工作者）