自由廣場》獨立公投與美國利益

◎ 林正二

個人在美國從事國際宣傳工作十三年，接觸甚多美智庫兩岸學者，沒有一位贊成台灣走向「法理台獨」之路，因為此舉會破壞兩岸的安穩，不符合美國利益。

推動正名公投的各界人士，必須仔細評估縱使公投成功，美國等國家會承認正名後的台灣嗎？中國不會有危及台灣的激烈反應嗎？此舉不會嚴重傷害台美關係嗎？阿扁總統任內就曾說過：「做不到就做不到！」這是我們必須面對的國際政治現實。

台灣要正名獨立，必須獲得國際承認，否則一點意義都沒有。但以現今國際社會奉行「一中政策」的環境視之，沒有任何國家會因為台灣去除了名實不副的「一中外殼」就承認台灣，因為它們跟中國有龐大的政經利益，不可能冒著跟中國斷交的危機，損害國家利益。

推動任何公共事務都要仔細評估可行性及負面效應，尤其是攸關台灣兩千三百萬人民前途的「獨立公投」，更不能意氣用事，漠視國際形勢，矇著眼睛蠻幹！

台灣要獲得法理上的實質獨立地位，必須考量國際環境，善用利我情勢，秉持「互利共生」原則，從促請國際社會調整「一中政策」執行方式做起，等時機成熟時再請友我國家修正「台灣是中國一部分」的「一中」內容，將一中政策改為「承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，但台灣不屬於中國」，而後承認台灣。

川普最近簽署「台灣旅行法」，任命強烈反中友台的龐佩歐與波頓為國務卿及國安會顧問，擬提升台美關係以制衡中國。這是美國基於中國的窮兵黷武，已破壞兩岸與西太平洋的安穩，擬調整「一中政策」的執行方向，以維護美國在亞太地區的利益。

雖然美國調整了台海策略執行方式，但美政府這幾年不太可能修正一中政策、承認台灣。然而，我政府還是要善用有利的國際情勢，積極運用台旅法，設法敦促美政府確實履行該法，以深化台美關係，營造美國修正一中政策的有利環境，俾水到渠成時，台灣可藉機促請美國修正不符合「兩岸分立」現狀的政策，承認台灣。如果美國與台灣復交，其他國家才可能跟著響應，承認我國。

這是很艱辛漫長的道路，必須有策略、有計畫，審時度勢，逐步推動，方能達成目標。

（作者為退休駐美外交人員）