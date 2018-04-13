自由廣場》大聲說「我是台灣人」

◎ 邱垂亮

台北市長柯文哲（柯Ｐ）在議會被問，他是中國人還是台灣人，他結結巴巴說不清楚，但示意，文化上他是中國人，政治上他是台灣人。真是荒謬絕倫，如是不敢大聲說「我是台灣人」的柯Ｐ，實在沒資格當台灣首都的市長。

他的台灣價值、國家認同，混淆不清，黑白不明。

問柯Ｐ當然是問國家認同，不是文化認同。問美國人、加拿大人、澳洲人、紐西蘭人同樣國家認同問題，雖然他們都說英語，認同英國文化、英國的政治文化和制度，但他們一定不會說他們是英國人，都會說他們是美國人、加拿大人、澳洲人、紐西蘭人。

柯Ｐ最荒謬的是，不僅把國家認同和文化認同混淆不清，還黑白、是非不分，硬把台灣文化納入中國文化，說台灣文化是中國文化，那是大錯特錯。像韓國、日本、新加坡、越南等亞洲國家，雖都有中國文化基因（遺毒），但台灣文化經過五百年的不同殖民統治、東西多元文化的衝擊，台灣文化，像上述各國的文化發展經驗，已脫離中國，自成獨特文化體系。

台灣文化就是台灣文化，不是中國文化。台灣價值就是台灣價值，不是中國價值。中國兩千年來反自由、反民主、反人權的專制文化，根深柢固。君不見，中國雖然經過四十年的改革開放，國家資本主義讓中國富強了，但習近平還能反對、反抗普世價值的文明發展潮流，硬是逆道而行，帝制復辟，自己修憲自己當皇帝。

如是專制獨裁的中國文化和自由民主的台灣文化，一東一西，南轅北轍，有天壤之別。

柯Ｐ錯亂的文化認同、國家認同，不管他是無知無能，或是為了選舉討好台北選民，都大錯特錯。這是大是大非、是非分明的問題，沒有模糊、妥協餘地。年底大選，小英總統不該再禮讓柯Ｐ，應提名民進黨候選人和他一爭天龍國天下。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）