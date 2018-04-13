自由廣場》海陸雙霸的中國夢

◎ 雲程

人類歷史的強國，若非海權就是陸權。中國難道有條件海陸雙霸嗎？

近日，中國向萬那杜提設置海軍基地之議。萬那杜大聲否認，說只是先期討論（preliminary discussions），非正式提議（no formal proposals），卻不提：先期討論的內容包括ＰＬＡ海軍定期靠港與整補作業。

對澳洲而言，二次大戰日軍搶進拉包爾（Rabaul）後，取得轟炸澳洲的基地，中國取萬那杜是第二次國安威脅；對美國而言，這是二戰後將日本逐出太平洋後唯一且實質的戰略威脅。學者指出：下一步會是東加。中國取萬那杜不僅意在紐澳，更是分管太平洋、遠望南美起手式，這可是大事！

二○一一年，美國專家以「珍珠鍊」為名，描述中國透過投資與借貸，吸納印度洋沿岸各港口，以確保中東石油補給線。大家諒解中國想掙脫「麻六甲困境」，先予以容忍。

二○一三年，中國開始在南海瘋狂將珊瑚礁改造為軍事基地。二○一四年，中資取得建造尼加拉運河權利。二○一四年，中國提出一帶一路戰略：北線「絲路」與南線「珍珠鍊」，將眼光從中東石油，擴及非洲資源，並遠窺歐洲的科技與市場。二○一五年中泰簽署「克拉地峽運河」計畫ＭＯＵ；ＭＯＵ雖立即被否決，且泰國在與一八九七年英暹條約與一九四六年對英和約中承諾：若未事先取得聯合王國政府同意，不得建造運河。但近日又傳出計畫越來越接近成熟的消息。二○一七年吉布地海軍基地啟用；二○一八年提出《北極政策》白皮書、萬那杜海軍基地…。不過幾年而已，中國擴張速度，幾近失控。

無論珍珠鍊、一帶一路、經略非洲（有跨洲鐵路之規劃）、尼加拉運河、北極等，中國已覬覦全球，現在只剩下大西洋。

中國讓利借錢之舉，圖的是使借貸國無法償還，取得戰略據點九十九年租借權利—萬那杜四十七％外債是中國的。還有斯里蘭卡Hambantota、馬爾地夫割地爭議、非洲國家人民的群情激憤等。

即使美國，其全球佈局成本還需盟國分攤，中國十年內急速擴張，龐大資金從何而來？矢言從陸權走向海權還沒完成，又旋即回頭著重陸權的中國，是否顯現自信過度而混亂了國家基本戰略？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）