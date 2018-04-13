自由廣場》憶苦思甜台北縣

◎ 陳茂雄

民進黨選對會於十一日向中執會報告，建請中執會徵召前行政院長蘇貞昌參選下屆新北市長。兼任黨主席的總統蔡英文於十二日上午九時與蘇貞昌在民進黨中央黨部會面，親自勸進蘇出戰。蘇貞昌表示，若大家認為他是最有勝選機會的候選人，他做為創黨黨員，為了民進黨、為了新北、為了台灣，他願意承擔責任。民進黨新北市長候選人因而塵埃落定，預計四月廿五日召開中執會，正式通過徵召提名蘇貞昌。

台灣世代智庫於十二日公布民進黨確定徵召蘇貞昌後的首份新北市長選情民調，有關蘇貞昌與侯友宜的支持度，蘇以四十二．六％略贏侯的四十一．七％，翻轉侯友宜一枝獨秀的局面，所以會有這種結局，一則以前大家認定侯友宜是代表中國國民黨的候選人，而民進黨則舉棋未定，等同拿檯面上的演員與檯面下的觀眾比民調，完全不對等，現在蘇貞昌也上了檯面，所做的才是對等民調；第二，蘇貞昌擔任過兩任的台北縣長，建立相當好的口碑。

事實上台北縣民認同蘇貞昌是在他卸任以後，卸任前由於沒有對照組比較，選民不容易感受優劣，尤其是面對藍營的抹黑，民調難以提升。例如縣府搬入新大樓初期，由小空間搬入大空間，當然會出現剩餘的空間，藍營就造謠說蘇貞昌挪用教育經費蓋大樓才會出現多餘的空間。內行人就很清楚資本門及經常門的預算不能相互挪用，可是一般民眾並不了解。

真正使蘇貞昌的民調提升是在他卸任後，中國國民黨籍縣長周錫瑋成為對照組時，在他縣長任內，縣民並無特殊感受。中國國民黨出身獨裁政黨，養成由上而下的領導方式，以「管理」的心態對待縣民，扮演主角的是縣府團隊。蘇貞昌出身在野的黨外人士，所有的成就都來自選民，在他的心目中，縣民才是主角，縣府員工屬「服務」團隊，對縣民的態度是「服務」，不是「管理」。

蘇貞昌卸任後，縣府團隊變成「主角」，對縣民的態度由「服務」轉為「管理」，才促使縣民感念蘇貞昌。不過從另一個角度評析，若由縣府員工投票，蘇貞昌恐要敬陪末座。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）