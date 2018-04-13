自由廣場》穩定亞太 台灣角色吃重

◎ 張延廷

中共與美國近來雙方動作不斷，先是貿易戰，接續又是南海軍演暗中較勁，相對凸顯台灣在此地緣區域扮演重要的角色。由於中共對世界各國的經濟影響力正逐漸滲透扎根，並藉由強大的經濟力量作為外交後盾，對亞洲各國實施經濟利誘，或透過撥款、投資、文化諸手段發揮影響力，企圖控制更大的全球市場並取得領導地位，創造一個有利於實現中國夢的國際環境，此舉在在都使中共成為美國強勁的競爭對手。又因中共與美國近年貿易摩擦不斷擴大，極易引起雙方的政治齟齬，因此未來雙方互動趨勢必然是競爭面大於合作面。

再者，中共積極搶占國際事務的話語權，想要做一個捍衛自由貿易的推手，以經濟利益吸引亞太小國向中共靠攏。中共這種巨大的轉變，當然會衝擊美國在亞太的領導地位，使美國推動亞洲民主化的力量受到影響，而且目前美國在戰略思維上已轉向亞太，因此未來中共與美國間的相互較勁將更明顯。

就動態發展分析，目前已沒有單純的兩岸議題，區域乃至於國際局勢都牽動著台海的情勢發展，也因台灣擁有特殊的地緣戰略位置，所以台灣的關鍵角色不僅在地理因素，也攸關著區域安全，因此各國加強與台灣的交流合作是勢之所趨。而且台灣具有相當的經濟實力，可吸引外資繼續挹注資金繁榮發展，若進一步成為穩定而成熟的區域力量，西方民主國家當然需要台灣共同應對區域議題，來緩和亞太區域日漸升高的不穩定狀況。

另者，因美國外交政策向有延續性，台灣與美國關係的發展正是反映兩國在亞洲共享的戰略目標，對美國而言，台灣具有維持動態平衡的重要地位。因民主制度是台灣立足國際的優勢，又兩國間因具有共同的民主價值及地緣利益，因此美國會擴大對台灣的支持，以便爭取更多的國際及亞太的平衡力量，進而強化此區域的安全，因此提高台美雙方的交流層級與內涵，深化各領域的合作是必然趨勢。

就中共而言，在習近平的權力更加穩固強大之際，對台灣的壓力會與日俱增，其強烈的使命感會使兩岸關係出現高度的不確定性，對台灣而言亦將面臨更大挑戰。因為當權力更加穩固，甚可能強勢處理內、外事務，會更積極展現捍衛中共利益的決心，此舉必會對亞太區域安全情勢造成直接影響。而且中共以統一為終極目標，長期以來不斷挑戰台灣的民主體制，對兩岸交流而言是不利的。

衡諸未來兩岸及區域情勢的變化，中共仍將持續壓縮台灣國際活動空間，並進一步以拉攏邦交國來弱化我主權地位，使台灣面臨更多更複雜的挑戰。然而就歷史發展言，兩岸關係的結構性因素是雙方的價值競爭、制度競爭、尊嚴對等之爭，欲要促進雙邊良性互動，必須求同存異及對等尊重，進而追求共存共榮的模式，讓台灣在國際社會上得到應得的地位。也因台灣的戰略地位重要，必須積極建設自我壯大實力，提升國際地位及能見度，讓台灣發揮典範作用，以擴大多元化之交流來強化民主價值及凝聚更大的自信。

（作者為大學兼任教授）