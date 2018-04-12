社論》購併大鱷下台，中國野心不變！

趙偉國言行猖狂，對台灣企業屢次購併不成，意圖蛇吞象之醜態暴露，因此經常出言不遜。（路透檔案照）

一向予人梟雄形象的中國購併大鱷趙偉國，日前辭去紫光集團旗下紫光股份及紫光國芯董事長與董事職務，這則人事新聞在美中貿易的砲火中似乎微不足道，其實深入探究則大有玄機。趙偉國言行猖狂，對台灣企業屢次購併不成，意圖蛇吞象之醜態畢露，因此經常出言不遜，諸如「台灣是半導體最不公平的地方，要向ＷＴＯ控告」、「五年砸一．五兆擠下台積電」、「三年追上聯發科、高通，因為我錢最多」等，甚至將覬覦對象延伸至國際大廠美光、SK海力士等，但因先進國家的疑慮一再鎩羽而歸，乃致今日無法逞其撒錢砸人之行徑，請辭集團之重要職務，走上窮途末路之窘境。

中國去年進口半導體產品達二千五百億美元之鉅，而半導體更是高科技發展的重要關鍵，因此成為國家政策扶植的重點，乃於二○一四年成立國家半導體產業投資基金（大基金）作為中國對外購併、購買專利、研發及擴廠之後援，大基金至今二期募資共約三五○○億美元，對扶植半導體產業之志在必得，可見一斑。由此可見，趙偉國由窮困出身，竟然在短時間內掌控數千億人民幣資產之集團，並對國際半導體指標性企業頻頻叫陣、開價，政治上必有強大的靠山，而資金是否獲得大基金之奧援，答案不言而喻。至於，購併大鱷之退散沉沒，到底是個人遭遇瓶頸，抑或是中國在半導體產業的擴張腳步喊停？雖然未有公開說明，卻也不難推論；那就是趙偉國的下台，只是個人問題，中國半導體擴張的腳步依舊大步向前。

誠然，以先進經濟體的標準評價，當前中國半導體的技術、管理與研發環境依舊十分落後，然而，若從由無到有，以購併、盜竊智財權與逼迫外企技轉手段，終於在晶圓製造、IC設計與封測市場上擁有一定之版圖，成長之快速，確實不容小覷。換言之，趙偉國個人扮演的角色容或有所更異，但中國透過官方大基金，結合所謂民間企業進行購併的目的不僅不變，且有擴大加速跡象。

只不過，購併與智財權議題乃美中貿易戰之引信，且因半導體與5G之競逐，已被視為國安議題，先進國家紛紛築起高牆防堵中資尤其有官方資金疑慮之購併，使其壯大半導體的計畫暫時受挫。另外，在政商掛勾嚴重的中國，很多貪腐所得可能假借對外購併的管道流出，而大基金之挹注，更造成部分政商集團以振興國家產業之名將國有資金匯出，並進入私人口袋。凡此種種乃使中國當局不得不暫踩煞車，讓購併熱潮暫時冷卻。但這只是戰術的轉變，並非戰略的退卻。

不可否認的，在先進經濟體提防中國半導體擴張之際，高科技流向中國的最大突破口就是台灣。在趙偉國此類禿鷹於台灣天空盤旋，意圖大啖獵物之際，正是台灣資本市場最低迷時刻，高科技產業的價值被嚴重低估，不僅缺乏對抗外來購併的意志，而兩岸合資打通中國市場的想法亦甚囂塵上，幸而輿論的反對與執政者終於展現魄力，適時阻止了台灣高科技產業遭到中國吞噬的危機。不過，中國即使極力打壓台灣，仍然拋出所謂「惠台三十一項措施」，意圖拉攏台灣高科技人才，大玩鎖定政府卻討好民間企業與人才的兩手策略。特別是，習近平突然在博鰲論壇對台灣「放閃」，承認在中國經濟發展最初階段，「功勞簿上要記上我們台胞、台企」，如此甜言蜜語，是何居心，不問可知。

坦白說，習近平點出的何嘗不是近年來台灣與中國之間主客易位的殘酷事實。台灣對中國的大舉投資與企業西進，在中國經濟發展初階，導致其快速成長，所得大幅提升，台商亦大賺其錢，雙方互補互惠；但隨著中國經濟的茁壯，躍升為全球第二大經濟體，情勢終於逆轉，台商不再具有優勢，且在中國提高社福規費與環評、勞動法規之下，多數台商若非關廠倒閉，便是在騰籠換鳥的名義下被迫向內陸遷移，形同發配邊疆，扮演替中國開發內陸的苦勞。總之，台商對中國的貢獻如今已成為習近平的回憶，不再具有現實感；若是台灣經濟再不自立，依然依賴中國，向其傾斜，則台灣的繁榮恐怕就會永遠消逝，也變成台灣人的一種追憶吧。