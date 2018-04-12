自由廣場》拿二行程機車開刀 沒道理

◎ 吳一忠

環保署新修訂空污法規定，再度拿二行程機車和柴油車開刀，廢氣排放不符合標準或不檢驗，將可連續處罰，最重還可註銷牌照。事實上，只要不降低燃煤發電量，恐怕都是緣木求魚。

環保署為了減少空污，打算汽機車全面電動化，國人理應全力配合，但從現實面來看，政府四年多汰換掉十八萬輛老舊機車，台灣空氣反而更糟，豈不怪哉！

筆者有輛二行程機車，最近到機車行維修，老闆鼓吹我更換新機車。環保六期採電腦噴射系統，零件貴，電力不足就沒轍，價錢昂貴，動輒七、八萬元以上，雖然有經費補助，但對中低階層而言，仍是不小的花費。

二行程機車價格便宜、維修費低、耐操、少毛病，騎一、二十年沒問題。啟動馬達故障或電力不足，可用腳踩發動。電動機車電池昂貴、加速慢、充電站不足，都是難以推廣的原因。

台大教授詹長權表示，二行程機車排放的污染物是不完全燃燒的一氧化碳和碳氫化合物，燃煤電廠排放的污染物是過度燃燒的硫氧化物和氮氧化物，後者才是PM2.5空氣污染問題的主因。亦即火力發電廠和石化企業，長年釋放污染氣體，才是製造毒氣的主要來源。

再者，隨油徵收空污費已二十多年，每年進帳七十億，去年九月調漲後每年再增加十九億，成效似乎不彰，錢都用到哪裡去了？

二行程機車每年都要接受定期檢驗，檢驗不過大可重罰，只要符合檢驗標準，就表示不會製造空污，政府放任污染大戶，卻拿二行程機車開刀，這太沒有道理了！

（作者為榮民，嘉義縣民）