自由廣場》趙偉國透漏習皇帝「犯錯商機」

◎ 林修正

廢除國家主席任期限制的習近平，讓權力更加集中，反映在現實，就是整個中國強烈呈現習近平意志決定整個政策走向。從政治來看是對台灣比較不好，但在經濟卻不必然。當政治強勢主導經濟，會使經濟曲從政治而變調。

中國半導體經營好手，紫光趙偉國閃辭，「傳被點名『非習』紫光趙偉國閃辭」、「震撼兩岸科技界！趙偉國突辭紫光旗下二董座」、「趙偉國突辭紫光旗下董座 中國半導體併購模式終結」，就是很好的例子。趙偉國不一定是半導體最佳經營高手，但因更換的理由是政治，其新人選也不是從經濟角度去尋覓經營者，而是習近平的想法與人馬去找人。在這種種條件限制下找的人，經常不是此行經營高手，而他的決策也不會想以該企業最有利，而是以習近平的目標在下決定。最後又是諸多條件限制下的決策。依此下去，最後決策會更偏差，資源配置越趨向惡化。處在這種狀況，將經濟擺在第一位者，顯然可以得到比較多的利益。

此次美中貿易大戰就是很好的案例。針對川普向中國對美輸出的鋼鋁提高關稅，習近平政府的作為是保護中國面子，以對抗、保證互相毀滅的方式對應。但台日韓卻是尋求美國不要課徵重稅，藉機攘奪中國產品退出美國所騰出來的市場空間。這也將出現在中美貿易大戰上的其他商品市場。

中國這種政治決定一切，短期將很難改變。台商要做的，不是唉聲嘆氣，也不是企盼中美高層不要對抗，而是專注謀取中國政經錯誤決策所空出來的利益。這不是很好的新契機嗎？

（作者為中州科大行銷與流通管理系副教授）