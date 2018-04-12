自由廣場》（金恒煒專欄）要跟蔡主席走？還是跟郭召集人走？

喜樂島聯盟(https://www.facebook.com/pg/FormosaAlliance/posts/?ref=page_internal)是形格勢禁下被逼出來的台灣意識運動：首先是「反」蔡英文的「維持現狀」；其次是「破」民進黨修訂的自囚「公投法」。弔詭的是，民進黨既已全面執政，為什麼綠營還不得不成立聯盟？

所謂數字會說話，且看兩個民調。《遠見》雜誌今年二月發表「台灣民心動向大調查」，「贊成台灣獨立」的比率竟創下十年新低，「贊成統一」創新高(https://www.gvm.com.tw/article.html?id=42863)；「台灣民意基金會」三月初的民調發現，從二○一六年五月到二○一八年三月，支持台獨的人，從五十一．二％一路下滑到卅八．三％，總共減少了十二．九個百分點，代表了兩、三百萬人的轉向(https://www.tpof.org/精選文章/2018年3月「內閣改組、兩岸關係與總統聲望」/)；主持民調的游盈隆教授表示，這是巨大且離奇的轉變。那麼，如何解釋呢？

馬克思的教言看來還很管用，他說：「執政者的意識形態就是主流意識形態。」執政的蔡英文與掌控立院多數的民進黨決定放棄「黨綱」，撤守獨派陣線，民意於是跟著轉向，倒是順理成章。不然，為什麼支持獨立的民意，蔡英文時代比馬英九時代還低？是命運之神對台灣人開了大玩笑？然而不然，「台灣民意基金會」的同一民調，有趣了，支持喜樂島明年四月推出「獨立公投」，同意的過五成，與二○一二年贊成獨立的民意支持度相埒。換句話說，綠營內部呈現的「二刀流」式的分裂：一個是蔡英文領導的主流論述，一個是美麗島聯盟（召集人是郭倍宏）所領導的主流主張，也就是說，在野聯盟的意識形態對上執政者的意識。誰主流誰不是？這就是問題所在。

不過，在野大聯盟的架式很扎實，李登輝與陳水扁兩位前總統、呂秀蓮前副總統、彭明敏、高俊明與吳澧培等德高望重的大老輩外，也網羅了所有在野的實力黨派（包括時力、社民、基側、台聯等）的主席，再加上年輕的在學學生，成立大會湧入的支持者高達三千五百人，聲援的海外僑領登報連署者達一百五十人之多，形成了執政之外的極大化集合。雙方的政治角力，勢必開啟台灣新一波民主深化的政局。

台灣人民要抉擇的是，要走蔡英文「維持現狀」之路？還是走郭倍宏領導下的喜樂島聯盟「獨立公投」之路？有一個歷史故實。五○年代《自由中國》在雷震領導下反抗蔣介石的專制統治，一個是權大如天的獨裁者，一個是以雜誌為平台以建構反對黨的民主鬥士。即使在「一個主義、一個領袖」的主流論述下，雷震儼然成對抗勢力的領袖。鹿死誰手，還很難說。蔣介石文膽陶希聖把《大華晚報》的李荊蓀和《民族晚報》的耿修業喊來，問他們是跟蔣總裁走，或跟雷總裁走？

台灣現在面臨的是同一處境：要跟蔡主席走？還是跟郭召集人走？這是台灣命運的終極選擇。不要忘記，權在人民自己手中。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）