社論》習近平的功勞簿

博鰲亞洲論壇，習近平宣布四項舉措：大幅度放寬市場准入，創造更有吸引力的投資環境，加強知識產權保護，主動擴大進口。窺其內容，似有為中美貿易戰降溫的意味。但官媒人民日報馬上補一槍：擴大開放的新措施並不適用動不動就對別國發動貿易戰的國家。而習近平藉由會見蕭萬長一行博感情：改革開放初期他在福建、廈門任職時，很多台灣民眾到大陸，三、四十年過去了，中國的發展，「功勞簿上要記上我們台胞、台企」。但話鋒一轉，又是「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸民眾應該共同推進祖國統一大業，共圓中華民族偉大復興中國夢。」而拒斥小英善意，廣結在野、統戰民間，則凸顯其對本土政權「去政府化」、對台政策「以我為主」的鋪陳。

中國經濟發展到今天的地步，有國際因素也有國內因素，不可否認改革開放激發了中國人的勤奮打拚，但在中國經濟改革摸索初期，台灣的資金、技術與人才的確發揮了不小的作用。尤其是， 一九八九的六四屠殺之後，歐美國家對中國進行經濟制裁，當時台商仍繼續錢進中國，堪稱中國經濟不退反進的一大助力。同樣不可否認的，有些台商享到中國經濟紅利而獲益，成為兩岸之間的新階級。而中國對台政策，不論高低起伏，拉住台商一直是不變的一手。其中的道理很簡單，持續吸引台商到中國做功德，乃至最近的「惠台」三十一項政策吸收各種專業，對中國經濟成長與升級，都可以提供免費的助力。不僅如此，壯大中國本身的經濟，同時還可以扶植台灣的經濟統派，一舉兩得，十分划算。

然而，從台灣這一邊來看，這樣的情況卻屬損己利人之舉。三、四十年來，資金、技術與人才流往中國，台灣逐漸染上經濟慢性病，投資不振、產業萎縮、就業困難、學用背離、所得降低、貧富擴大等現象，伴隨著晚婚少子、流浪教師等問題，形成台灣的社會綜合病症。近年來，中國對台施展窮台攻勢，且透過挖角竊取高科技商業機密，危及台灣尚有的產業優勢。儘管如此，台灣的資金、技術與人才，至今仍源源不絕流往中國，有人還唯恐流速太慢，大聲鼓吹兩岸經濟一體，可以說，在中國無所不用其極的窮台之前，台灣自己早就已經在窮台了。當前富了少數台商與窮了廣大台灣的對比，如果繼續下去甚至更惡化，台灣對中國以經濟反獨促統更將失去招架能力。

所以，蔡賴體制的維持現狀、務實台獨，首要之務便是活化台灣的產業經濟，一方面要止血，不容再讓台灣的資金、技術與人才「資敵」了；另一方面要造血，排除少數民粹杯葛，積極解決企業界擔憂的五缺問題，善用稅改工具刺激投資意願，將自由市場與民主環境結合成吸引外資的亮點。易言之，在馬政府八年大流血之後，蔡賴二人必須趕快把產業經濟振衰起敝，如此才能將台灣的民主活力導向正面，同時抵抗國力還在上升中的專制中國進逼。而且，也要把本土政權長期執政，視為總體施政的主要目標，因為今後台灣所面對的敵人，已是沒有任期限制且將追求統一台灣歷史功績的外向型獨裁者，再出一個傾中政府台灣將萬劫不復。

習近平稱讚台商、台企，不是台灣之福，而是台灣的警鐘。和統，武統，窮台，「惠台」，不論說什麼做什麼，中國的目的就是要併吞台灣，讓台灣這塊戰略要地成為中國夢的最後一塊拼圖， 二三五○萬人的民主、自由、人權、意志都在所不論，李明哲事件便是明證。中國不是偽君子而是真小人，它擺明了威脅利誘的終極都是併吞台灣，有人為了自身利益鼓吹中國腹地論，不啻是牽著台灣自投羅網。此外，也有人以民粹思維，阻撓台灣與美日更緊密的經貿連結，其動機也許是善意的食品安全等理由，但其結果卻耽擱了台灣的經貿從中國轉向美日的契機，而那些戰略盟友才是台灣正常且安全的腹地。台灣，如果內有中國內應又有民粹干政，習近平哪需要像武統論者那樣大費周章！