自由廣場》《林保華專欄》美國多管齊下對付中國騙子

美國已將中國列為威脅美國國家安全的主要競爭者。新思維的中國通，例如白邦瑞、納瓦羅等，把中國列為在全球橫行數十年的「騙子」。美國以實際行動來對付這個騙子。

目前這個騙子正以軍事與經濟力量擴張版圖，危害全球。美國則以外交、軍事、經濟手段來對付。

印太戰略是外交與軍事的重要手段。二月下旬美國航母「卡爾文森」號於越戰後首次訪問越南峴港，本來中越是對付西方國家的「同志加兄弟」，後來角色逐漸調轉了。川普提名太平洋司令部司令的「東亞通」哈里斯海軍上將出任駐澳大使，可見未來澳洲將增加在印太戰略中的軍事分量，而日本的海軍陸戰隊也已成軍，以應付新的戰爭。四月十日開始，一場軍演在印度登場，其目的是為中國及其盟友巴基斯坦引發的雙戰線威脅做好應戰準備。

美台關係更是急速發展，川普簽署了「台灣旅行法」，為兩國高層官員互訪解鎖。外媒報導今年六月美國在台協會台北辦事處新大樓落成典禮，新任美國安全顧問波頓可能出席。如果想到一九七一年美國國家安全顧問季辛吉秘密訪問北京，逐漸導致美台斷交，那麼這次會不會帶來反向結果？延宕多年後美國也批准了以關鍵技術協助台灣潛艦國造，象徵軍事合作的加強。

然而最精彩的還是美中經貿大戰。美國第一批加徵中國的五百億美元產品關稅時，中國揚言奉陪到底，會以「同等規模」報復，果然也開出美國五百億美元產品的關稅作為報復；然而在川普表示再加徵一千億美元的中國產品關稅時，中國傻眼了，因為美國沒有太多的輸中產品可以被中國加稅，美國卻還有許多籌碼。網路上出現中國衡山公園「溫馨提示」要加徵美國遊客的門票稅，引發該公園立即闢謠，成為笑談。

四月九日，中國外交部發言人耿爽嚴詞拒絕與美國對話談判貿易爭端；然而四月十日習近平在博鰲論壇的有氣無力講話中宣佈降低汽車等進口稅，和開放金融服務業等多個行業的外資持股比例。官媒與台港親中媒體都聲稱這是習近平堅持改革開放而「主動」宣佈的，其阿Ｑ精神令人噴飯。

全球被中國收買的媒體、政客、專家都警告經貿戰將會如何造成美國的巨大損失，中國則安然自在。然而以美國的經濟實力，可承受「傷人一千，自損八百」，中國卻不行。川普認識到這是「短空長多」，不會輕易罷手。

美國是民主國家龍頭，其他民主國家也陸續跟進，加強反騙陣營。只有用實力才能揭穿與打敗騙子，逼其遵守國際規範。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）