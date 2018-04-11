自由廣場》稅收超徵違甚麼法？

◎ 李基勝

最近「法稅改革聯盟」如火如荼，四處宣揚政府違法超徵稅收，並主張還稅於民，看似有理，其實不然！

行政院於會計年度開始前，必須提出預算於立法院；會計年度結束後，提出決算於監察院，審計長審核後，向立法院報告（憲法第五十九條、第六十條及第一○五條）。

預算內容包括歲入與歲出，二者必須平衡。賦稅收入為歲入的估算內容之一。賦稅收入估算寬鬆，如高於實徵數，將導致入不敷出。是以估算通常趨向保守，以免實徵數低於估算數。因此，不免出現稅收超出預算的現象，但這不能說是超徵。因為一年當中應收多少稅，皆應依法為之，不容行政裁量予以增減；能收多少稅，則視經濟活動實況與稅務官員是否依法徵稅而定。

過去幾年，賦稅實徵數高於預算數，累計高達數千億元，「法稅改革聯盟」乃就此指謫政府超徵，顯然指鹿為馬，嚴重混淆視聽。實徵數超過預算數，是稅前估算不精準，並未違法。畢竟課稅應依法律規定，而不依預算書。否則，司法機關豈不是要鼓勵、挑撥人民興訟，以達成預算書估計的裁判費收入？或者拒絕受理人民訴訟以免裁判費收入高過預算數？

十多年來，受薪階級收入原地踏步，甚至微幅倒退，而不能與總體經濟成長同步，確實令人難受。但錯不在稅法，更不在稅務官員。若謂政府應當還稅於民，但誰也無從精算出誰「依法」多繳了不該繳的稅。若對全民退稅，沒繳稅的反而佔了便宜，豈非更不合理！

（作者為公務員，新北市民）