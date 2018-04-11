自由廣場》評「看淡金錢的政治領袖」

◎ 林尚榮

《自由共和國》日前刊登陳茂雄教授的「看淡金錢的政治領袖」，部分邏輯推理頗有見地，但也有若干可商榷之處，特別是有關年金改革的部分。

陳教授引述部分綠營人士的觀察，小英主觀意識很強，不受人及金錢左右。他認為這項優點「在施政時卻變成缺點，因為對人性評估錯誤，自己對錢看得很淡，認為一般人都如此。」拿這樣的個性和思維，去連結年金改革，如褒似貶，言下之意，小英執行力的背後，不是理想與理性；對比陳水扁的心有餘力不足、馬英九懼怕動搖「黨」本的虛應，她只是個性使然和不懂人性？

陳指出，有不少非軍公教對退休軍公教優厚的待遇不滿，為了平息這些不滿，民進黨才啟動改革。基金破產只是藉口，基金是一種水庫，提高提撥率就可以解決。若不如此，應當聯合佔多數的基層去改革少數的特權，也就是訂天花板，天花板底下不動，如此對非軍公教人員就可以交代，佔多數的基層軍公教又會支持。

這些論述，等於從改革的動機（平不滿）、決策（沒有做對的事—提高提撥率）、方法（把事情做對—只訂天花板）都做了負面評價，論述的道理也頗有李來希的味道。換言之，陳教授是認同台灣理當／可以提供全世界幾乎最高的退休所得替代率；既得利益者不須改革，只要改革別人—讓在職者承擔更高提撥率，並無視在職者的民怨。依陳的設計，此舉可以解決破產問題，但陳所假設的改革原因—非軍公教族群對退休軍公教優厚待遇的不滿—就依然存在，如此論述，不就是動機與對策自相矛盾？

訂定天花板是否是有效對策，是個數學問題。「特權者」領多人少，整體比重不高，不能解決破產問題，天花板若訂得太高也是。陳的建議可以讓既得利益者反彈聲音最小化，又可博得改革美名，實質上是無補於事（破產），這是政客作為，並非小英風格。

至於改革的政黨效益，陳認為，台灣幾乎沒有人將公共事務當作自己的事，改革時既得利益者會反撲，非既得利益者雖然認同，卻扮演局外人。沒錯，這對民進黨只有減分，而小英在黨內從一開始就不是能博得滿堂彩的黨主席，但就任後卻是相對稱職的總統，在許多事物的處理上，都可以這樣評價。以「看淡金錢的政治領袖」稱之，似有小看了！

（作者為上市公司專業經理人）