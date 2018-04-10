自由廣場》醫師為何一直要開藥？

◎ 蔡銘燦

四月一日起，健保署又啟動一波健保用藥給付價調整，這似乎已成了「例行公事」，旨在消弭所謂的「藥價黑洞」。想起今年春節，去拜訪一位老友，他拿出一大袋藥品，問說該如何處理。仔細瞧瞧，都是領不到一年的藥品，有些甚至還沒拆封。好端端的新藥要棄置，事有蹊蹺，問他為何沒吃，他說血壓正常，為何要吃藥？還說了一段他就醫的遭遇。

老友有三高病史，固定到醫院看診並領取慢性病處方箋，按時服藥控制。一年前，他退休了，開始積極運動並注意飲食，也養成每天早、中、晚量血壓的習慣，結果血壓數值都正常，身體也感覺沒異樣，就主動停藥了。我提醒他不可自己當醫師，固定服用的藥不可擅自減量或停用，就算症狀穩定也要跟醫師反映，讓醫師去決定處方內容。老友說他回診時就跟醫師反映過，但他看的是所謂的「名醫」，門診量總逾百人，醫師看病速度超快，他講不了幾句話，都還沒出示他用心記錄的血壓卡，腳也還沒踏出診間，護士就在喊下一位了。然後，去櫃檯批完價，再到藥局領藥，一瞧，跟上次的完全一模一樣，他已經不吃的降壓藥，還是出現了，醫師只是在電腦「複製」了上次的處方箋。朋友不解地問我：「醫師為何一直要開藥？」

「醫師為何一直要開藥？」恐怕是許多人的疑惑，健保署有去了解個中原因嗎？醫病溝通管道不順暢，是當前的醫療困境。醫師開給老友的是新一代的原廠降血壓藥，健保給付價極高，它的盒面上還貼著「防偽標籤」，閃閃發亮，此刻看來，卻顯得格外諷刺。這原是廠商因應去年「冠脂妥」偽藥事件所做的防範措施，廠商與醫師豈會想到，如果病患不吃，真藥與偽藥，又有什麼差別呢？

健保藥費年支出已逾一千六百億，而被丟棄或回收的藥品每年高達四百億元，約占四分之一，何等驚人，多麼令人痛心。試問，這四百億如果拿來給付癌症重症或長照，可以造福多少人。

錢要花在刀口上，藥要用對症才有效，這些道理，健保署比任何人都懂。然而，健保實施屆滿二十三週年，醫療浪費仍無所不在，藥品無疑是最大宗。健保署應該重新思考，調整藥價只是治標，核刪也是亡羊補牢，從源頭根本做起，方是杜絕浪費之道。

（作者任職藥品行銷，台南市民）