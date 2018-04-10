自由廣場》當台北股市成中國戰略目標

◎ 孫榮富

立院財委會有立委提出：每家證券承銷商都有三至五家上市櫃公司詢問，要如何在台股下市，並前往中國股市掛牌；顯示中國對我產業經濟的野心愈發深大。我們不知道這是不是謠言，但是，值得注意的是：中國對台的戰略性調整。

例如日前鴻海旗下子公司富士康工業互聯網（ＦＩＩ），在中國Ａ股市場以三十多天「光速」完成ＩＰＯ，相較於中國企業ＩＰＯ平均得花年餘，除了是黃天麟先生所謂「統戰」之外，更是習近平的對台戰略一個重要的調整。

果然，前些日子，中國媒體放話，台積電即將赴中國上海Ａ股掛牌。這新聞隨即遭公司方面否認。台積電被點名要赴中國上市已經不是第一次，兩年前就開始有相關傳言流出，台積電也一再澄清。今又有立委說起上市櫃公司有意「棄台赴中」，實值得深思。

第一、中國知道，台積電是台灣股市重要權值股，如果赴中國掛牌，相關供應鏈就可能會跟隨到中國，將讓台灣資本市場及經濟發展急速萎縮，進一步重擊台灣資本市場！

第二、張忠謀最自豪的就是他創設的晶圓代工模式，在台灣獲政府支持，近幾年製程技術已拉開和三星差距，甚至超越半導體霸主英特爾，市值也領先，居費城半導體成分股市值之冠。因此，中國也想要複製「台積電晶圓代工模式」。

第三、中國很清楚，台積電是以研發能力站穩半導體世界級地位，根本不需要以股票上市協助「業務發展需要」，所以中國係要計畫性掠取「台灣」台積電的半導體世界級地位，要用「政治手段」侵占「商業利益」！

不論這次立委所述上市櫃公司要下台股轉上中股是否為真，但是，習近平是中共的知台派代表性人物，中國在「戰略上」從過去「高壓威嚇」的「打台灣」，到「金錢利誘」的「買台灣」，現在更企圖對台灣的標竿企業台積電下手！政府應速謀對策，以免在這場「資本戰爭」中敗陣；台灣人民更要清楚中國圖謀，千萬不能上當！

（作者現任國會助理）