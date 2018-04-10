自由廣場》英國電訊報不知道的台灣真相

◎ 黃惟冰

英國電訊報（Telegraph）日前刊出「台灣崛起：為何世界正在發掘這個被忽視的亞洲角落」一文，並列舉十件「你所不知道的台灣事」(https://www.ettoday.net/news/20180405/1144868.htm)，以增進英國讀者對台灣的認識。只是，對於身為台灣人的我們來說，正因為知道那些表象背後的真相與問題，讀起來則可能有些苦澀。

舉例來說，電訊報提到，根據二○一六年富比世（Forbes）全球富豪調查，台灣一共有廿五人上榜，不僅比人口達四七○○萬的西班牙還多，也只比全世界第三大經濟體日本少二人。然而，對照台灣社會的普遍低薪，甚至還出現「倒退」十多年的實質薪資，超級富豪的人數雖然足以「超西趕日」，卻恰恰凸顯出台灣貧富差距過大，財富高度集中於極少數人的嚴重問題。

其次，報導也指出，台灣的「大麥克」漢堡很便宜，大約只要美國售價的一半，全球第六便宜。不過，追根究柢，大麥克相對便宜靠的是地大物博、原料自產自銷，而是台灣的人工低廉，以及台幣匯率偏低。至於上述兩個現象存在的結構性因素，是因為台灣產業轉型進度緩慢，導致許多企業須依賴低薪資與低匯率，讓商品在國際市場上以價取勝。換言之，便宜「大麥克」真正代表的，並不是一般庶民生活上的「小確幸」，而是國家總體經濟的發展瓶頸。

再者，台灣宗教事業的蓬勃發展也獲得關注。撰文記者表示，台灣有不少金碧輝煌的寺廟，例如，埔里鎮的中台禪寺在二○○○年改建完成，樓高卅七層，最高處還有金頂，就像是倫敦高級商業區與賭城拉斯維加斯的融合體。諷刺的是，台灣宗教組織的財務狀態，普遍缺乏透明度，金錢來自十方，卻往往不知流向何處，這點，與大型財團和賭場，倒也有幾分相似。

最後，該文也指出，「台北一○一」在二○○四至二○一○年間，曾是全球第一高樓。不過，文章沒說的是，任何人只要站上「台北一○一」頂層四望，會看到一大片鐵皮屋頂與違章建築的市容，既不先進，更不美觀。也就是說，台灣雖然在幾十年前就有財力與技術興建全球第一高樓，但卻無法讓自己的城市改頭換面。

一件件英國媒體眼中的台灣趣聞，背後其實都有著你我不得不面對的真相！

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）