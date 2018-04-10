自由廣場》柯文哲的變與偽裝

◎ 陳財能

柯文哲變了！這已經不是新聞。但是，週一晚上小英總統公開在電視螢幕上說「柯文哲不一樣了」，這倒是新聞。(https://www.youtube.com/watch?v=o05QgbJGeUw)

小英總統表示，外界對於柯文哲的感覺不一樣了，還似有感嘆地說，柯從一個素人走向政治後，「某種程度也越來越像政治人物了」。這是小英總統首次公開評價柯文哲的政治性格。

然而，柯文哲的回應，卻是一副輕慢、油滑的「我只是一直在演化而已」、「最厲害是，看有沒有辦法，從政治人物變回素人；都在演化，不會變的只有化石啊，總會變吧？」等說法。

從兩人的隔空交鋒中，確定「柯文哲變了」這個事實。但是，柯文哲的變，到底是演化？還是如動物界的偽裝？

古典的演化觀點，演化是對不同的自然可能性的一種不完美實現，如理型、理念、物種。柯文哲以「素人」之態進入政治圈，並做出「政治人物由他來定義」的宣稱。假設柯所謂「推掉藍綠高牆」，是相對於他是「不同的自然可能性的不完美實現」的話，從柯這三年來的實際政治行為來看，柯的變，並不符演化，卻更像動物界為了生存、掠奪，而以隱藏自己，或是欺騙其他動物的偽裝能力。

再從實證來看，當柯文哲是「素人」時，勝選需要民進黨禮讓、支持及資源時，他自稱是墨綠；當上市長後，背棄台灣價值、呼應中國兩岸一家親及不斷砲轟小英政府。當柯文哲是「素人」時，他宣稱要以公開透明改變政治；當上市長後，寡頭獨斷、漠視文化、推崇獨裁者及與財團的密會。更仔細看柯的理念，可以發現他是中國獨裁法統的化石。

柯文哲變了！但柯不是演化，而是像善於偽裝的阿米巴變形蟲一樣。目前，民進黨中央還陷在「放棄柯Ｐ」與「自我放棄」的困境中，小英的「公開覺醒」，到底透露著什麼玄機妙算，也到了該向焦慮又不解、甚至憤怒的基層，清楚交代民進黨是否提名首都市長的時候了！

（作者為國立中興大學國際政治研究所博士生）

疼惜小英

◎ 何淑貞

午餐時看了陳茂雄教授投書的「看淡金錢的政治領袖」，晚上在《新聞面對面》又聽到蔡英文總統／黨主席說了句「我確實得罪了很多人」，心裡頗有所感，甚至有些疼惜。

很多台派人物對於有史以來民進黨第一次「完全執政」寄望甚深，尤其是最深綠的台獨運動者，甚至希望能夠「畢其功於一役」，在民進黨執政這四年完成獨立建國。

然而，顯然小英是有那種擔任「全民總統」的想像，以及盡可能力求圓滿的個性。她是個深思熟慮、不會暴衝、讓人放心的國家領導人，我覺得大家應多寬容以待，至少這段時間，別讓剛逢母喪的小英總統太過為難吧！

（作者為貿易公司職員，新北市民）