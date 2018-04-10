自由廣場》（北社評論）彈劾馬的司法暗樁

◎ 黃帝穎

前總統馬英九洩密案二審即將宣判，本案攸關總統權限（蔡總統未來能否聽取檢察長報告偵查中個案）及台灣民主的國際形象，值得關注。更重要的是，一審雖認定馬英九洩密，但唐玥法官以全球首創的「院際調解權」作為阻卻違法事由，公然為馬脫罪，監察院依據憲法第九十九條規定，應彈劾此重傷民主、越權解釋憲法的法官，以制衡司法濫權。

馬與時任檢察總長黃世銘共犯洩密，引爆「馬王政爭」，當年美國華盛頓郵報以「台灣水門案」為報導，法新社更直指「司法濫權」，台灣最寶貴的民主瞬間在國際上蒙羞。同年十月，譚慎格、章家敦及家博等二十八位國際學者發表共同聲明，「我們對於馬總統以特偵組對付政敵、干涉司法程序以達政治意圖，及試圖使立法院長王金平喪失職務等手段，表達深切關注。」國內也有超過三十位公法學者，由中研院、台大、政大等教授發起連署聲明「總統已經跨越憲政紅線」。

但可議的是，唐玥對國際媒體、學者及國內法界的民主呼喚「充耳不聞」，執意為馬脫罪的判決，重傷台灣民主。照馬的無罪邏輯，蔡總統可就檢察官偵辦各機關首長的偵查中案件，聲稱依據憲法「權限爭議處理權」，聽取檢察長報告？尤其是馬無罪、黃世銘共犯卻有罪，為避免機關權限爭議，蔡總統可召集新任檢察總長與行政院長賴清德一起開會，處理馬的其他偵查中案件？當權力分立失去界線，未來總統都比照辦理？

全球民主國家均認為，總統行政權不得介入司法個案，這是權力分立的常態，縱連總統制的典範國家美國，川普總統也無權聽取偵辦「通俄門」的檢察官報告個案。簡單來說，馬的洩密行為，在各國的比較法上，沒有任何正當基礎，馬並非行使院際調解權，更非行政特權，此觀台大公法教授林明昕及劉靜怡出具的法律意見書亦明。

再者，台大刑事法教授林鈺雄投書媒體直指「從來沒有一個民主法治國家賦予總統（或閣揆）這種無限上綱的行政特權，這是法律為政治設下的紅線」，更凸顯馬無罪判決之荒謬。

綜覽我國大法官從釋字第一號到最新的七六二號解釋，從未解釋憲法第四十四條「院際調解權」的法律效力，更遑論作為阻卻違法事由，唐玥竟為馬脫罪，恣意且越權解釋憲法，無視國際及國內學者的民主法治呼喚，高院應發揮審級糾正錯判之功能，監察院更應彈劾濫權專斷的法官，方可能重建司法威信。

（作者為律師，北社副社長）