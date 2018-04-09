自由廣場》（澄社評論）殺人放火金腰帶？

◎ 林宗弘

「殺人放火金腰帶，造橋鋪路無屍骸…世界不應該是這樣的…。」就在香港影帝黃秋生與其兄弟團聚的故事感動人心之際，最近台港兩地的連串事件，令人想起他在無間道裡的這句經典台詞。

今年二月上旬，一對香港情侶同遊台灣，疑似發生爭執，男方坦承在旅館殺害女友後，將屍體裝入粉紅色行李箱，搭捷運至淡水竹圍站棄屍。台灣警方在三月十三日依照男方供詞尋獲女方遺體。陳男犯案後獨自搭機返港，由於港台間沒有引渡條例，香港法院只能依盜刷女友信用卡的「竊盜罪」，以及處置潘女手機等「處理贓物罪」起訴嫌犯。對於司法管轄權與證物處理，台港警方仍在交涉中。

香港大學法律系教授戴耀廷被稱為佔中三子，因雨傘運動遭港府起訴，尚未宣判。三月廿五日，戴耀廷出席台灣團體舉辦的「港澳中、各民族及台灣自由人權論壇」當中發言，認為中共專制政權終會結束，屆時中國「必會成為一個民主的國家」，香港可實現民主普選及「人民自決」，港人亦可「考慮是否成立獨立國家，或與中國其他地區的族群組成聯邦或邦聯」。這些會議發言竟然遭到特區政府與建制派議員圍剿，人民日報海外版扣以「妄圖發動『顏色革命』奪取香港管治權，對香港的繁榮穩定和國際形象早已造成了嚴重傷害。」等大帽子，要求依據香港法例「刑事罪行條例」中的煽動罪起訴。

港人來台灣殺了人無法治罪，對民主人權有所貢獻的人士講句話，倒是引起特區與北京政府亂扣帽子，立即全面追殺。人命不值，倡議民主該死，香港言論自由與法治精神淪喪至此，豈不真成了無間道？

香港民主人士遭到針對性的鎮壓，人權急速惡化，這是對兩岸華人社會政治自由主義的嚴厲挑戰。台灣兩岸事務主管機關與學界應該深刻警惕、預做準備，例如針對香港民主人士的人權發聲，表達立場，甚至加速推動我國「難民法」的立法進度，依法保障港澳與海外民主人士權益。

（作者為中央研究院社會學研究所副研究員）