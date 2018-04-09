自由廣場》評央行楊總裁的負缺口概念

◎ 章三桂

央行楊總裁指出，貨幣政策的基調，今年三月及去年十二月都是「適度寬鬆」，但去年九月是「寬鬆」，因為台灣負的產出缺口正在收斂。楊總裁這一番話殊值釐清。

第一，所謂產出負缺口，一般人非常陌生，依美國經濟學者A.M.Okun（一九六二年）實證分析，美國實際失業率每高於自然失業率一個百分點，則實際ＧＮＰ低於潛在ＧＮＰ（二者都是實質單位）三個百分點。其後學者將這一關係稱為Okun Law，並將ＧＮＰ改為ＧＤＰ，又用以推估實際ＧＤＰ對潛在ＧＤＰ比值負「缺口」（gap）的大、小來判斷通貨膨脹壓力的低、高。一旦負缺口消失，轉為正缺口，表示有效需求超過潛在產能，實際失業率低於自然失業率，通膨就會顯現。該項分析結果，在當今經濟環境多變之下，原先一：三的關係未必能永續成立。曾有學者採用一九九○年代十年為期的推估值是一：二．四。在經濟全球化相互依存關係愈見密切之際，正的缺口未必出現通膨，不乏其範例。唯一關鍵條件是國際原物料價格飆漲，超乎各國所能控制的範圍，即使是負的缺口，也難免會出現嚴重輸入型通膨。

第二，潛在ＧＤＰ事前推估不易，負缺口不為主要國家用以擬訂貨幣政策鬆緊的重要考慮因素，而採用消費者物價指數（ＣＰＩ）與失業率的關係（Phillips曲線的概念）為主要指標，簡明易懂，美國聯準會即為典型做法。台灣央行熱中負缺口概念，其他國家很少採用。

第三，楊總裁依負缺口概念定調去年九月是貨幣政策「寬鬆」，去年十二月及今年三月是「適度寬鬆」，二者負缺口的差額究竟多少，並無說明。易言之，通膨壓力與負缺口的反比關係究竟如何量化，才能作為判斷貨幣政策寬鬆的準則。美國自二○一五年十二月至今年三月已調升利率六次（共一．五個百分點），台灣央行至今年第一季已連續七季未升息，與以往跟隨美國升、降息循環關係背道而馳，不宜以台灣與美國情況不同作為託辭。

多年來，央行寬鬆貨幣政策對激勵景氣振興效果顯得不彰。銀行業從中賺取存放利差擴大的「紅利」，而存款大眾遭受超低定存利率的損失，情何以堪，殊值央行正視其權益。

（作者為經濟學者，台北市民）