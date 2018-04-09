自由廣場》若無荒謬PGY訓練，何來衝突？

◎ 蕭勝明

近日台中榮總急診，ＰＧＹ（post gradute year「畢業後一年」全科訓練）住院醫師與護理師的衝突事件，從網路臉書延燒，引起各界討論。觀察兩方陳述，加上自己急診工作經驗，談談我的想法：

急診應付各種不可預知的急症，是個高度壓力的場域。加上台灣急診無差別收治，被更多輕症病患分掉勞務時間，壓力更大。

急診工作者，必須快速判斷、處置、後送，來迎接不斷前來的「不可預知病症」，連續八到十二小時。任何一個閃失都會導致連鎖效應，造成後續病症惡化／判斷錯誤／拖累整體處置／延誤時間……。整個急診團隊，求快、嚴肅無表情、說話大聲（環境吵鬧無法輕聲細語），幾不可免，是壓力與環境造成。急診是需要長時間內部訓練、逐步精熟的工作，實不適合走馬看花的ＰＧＹ學習。

ＰＧＹ學弟妹，剛從校園溫室到職場，需要一段時間轉換心境和想法。已經沒有「你好我好大家好」，工作場域，只有實力／努力／賣力，才會帶來別人敬意，打混摸魚，滾一邊去。不會就快點學會，沒人教就自己偷學，沒人有空去理會一個不會工作的廢物。

綜上所述，先拿掉言語不當的有無：ＰＧＹ被當各科室的暫時人力派遣勞力，是不當制度造成。但「當一天和尚撞一天鐘」，是團隊一員，就算新人，沒有主動參與也就算了，被動告知該做何事快來幫忙，還拖延時間與受氣，對整個團隊而言是負擔。

「白袍」是過去數年學識努力換來的，除此之外，菜鳥醫師在急診的功用，遠不如資深護理師來得實在。忙碌時刻，需要彼此協助，沒有誰才能做什麼事，更沒有階級身分。導尿管沒備好，自己去問去找去處置，有何難哉。爆怒動氣認為被迫害（就算真的是），除了讓自己更顯累贅，讓團隊更當廢人更不重視，讓自己更沒學習機會，沒有任何好處。

但說到底，沒有ＰＧＹ何來衝突？醫療分科隔行如隔山，ＰＧＹ美其名「全科訓練」，只是衛福部應付醫療人力短缺的臨時公定派遣員工，一個月浮光掠影，又要換科做事。ＰＧＹ要重新適應新環境，科室要重新訓練新人，兩方都疲於奔命，對整體醫療業，只是虛耗傷害。

（作者為前醫學中心急診主治醫師，新北市基層診所開業醫師）