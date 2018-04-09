自由廣場》從美麗島到喜樂島

◎ 洪裕強

一九七九年十二月十日的國際人權日，高雄發生民眾訴求台灣民主與自由，終結黨禁和戒嚴的美麗島事件。廿八年後的四月七日鄭南榕義士自焚的廿九週年紀念日，「喜樂島聯盟」再度於高雄市出發，主張台灣落實「主權在民」的民主政治，透過「獨立公投，正名入聯」，使台灣成為國際社會一個正常化的國家。衷心期盼台灣的自由民主，從高雄出發；國家的正常化，從高雄出發。

「喜樂島聯盟」的圖騰是採用橫向台灣的鯨魚圖案，鯨魚理當自由自在地優游在海洋；若迎向大陸，鐵定擱淺滅亡。台灣是海洋民主自由國家，是鯨魚；中國則是大陸專制獨裁國家，是母雞，兩者本來就是一邊一國，互不隸屬。希望「喜樂島聯盟」的成立，能團結所有可團結台灣人民的力量，透過「公民投票」展現台灣人民對台灣這個國家的認同與完成台灣國家的正常化。天佑台灣！

（作者為高雄長庚醫院學術組副教授）

聽張閔喬致詞有感

◎ 康友財

在鄭南榕自焚廿九週年這天，喜樂島聯盟正式成立，我看著轉播，最讓我有感的致詞者，是台大醫學系四年級學生張閔喬。

張閔喬致詞內容除了政治面以外，還涵蓋了支持同婚、反對「勞基法」修惡。前者恐怕不是老獨派關心的議題（甚至是不少人反對吧），後者則直接和執政的民進黨對槓（尤其賴清德）。

我不太知道要如何解釋這個現象。年輕人把社會議題擺在統獨意識形態之前？年輕人政黨忠誠度較低？如果這樣猜測沒錯，很多人慣用藍綠二分法看事情，就不合新生代的節拍了？很多人用藍綠二分法預測選情，或政治人物的行情，也將因政黨忠誠度下降而容易失準？民進黨執政將越來越艱難，因為要在高理想性的年輕世代、現實生活中浮沉的市井小民、財勢無孔不入的大財團三者間取得平衡越來越不容易？因為執政黨從來不缺被罵的題材，所以「完全執政」即將結束？所以政黨輪替後台灣獨立公投就不可能？

越想越擔心。看來，我們這些老台獨對網路世代的數位原住民接觸不多、懂得太少？這會不會是郭倍宏最需要努力、下工夫的地方？

（作者現任教職，桃園市民）

大會現場 四代同堂

◎ 林全信

「喜樂島聯盟」成立大會現場人山人海，更可愛的是，海外台灣人紛紛加入支持，具名者一三五○人，錄影致詞鏗鏘有力，多數是以「常識」台灣人從沒被中國統治過，當然台灣獨立，異口同聲「反中國的鴨霸」。

在台上發言者可謂四代同堂，老的九十六，年輕的剛剛才過廿歲，橫跨七十五年的歷史。突然左側有騷動，有一白鬍子老爹，拿了一大張紅紙黑字，意思是他不贊成某些人及事。我隔壁的年輕人，大嗆「別來亂」、「我都已經卅歲了，還要我等多久？」他起身動作大了起來⋯。

沒事！這是一種溝通方式。其實，現場來賓演講論述中，台下的回應聲及肢體語言，也可感受到台灣獨立的八大論述，各有不同的支持群及年齡，頻寬也不大相同。年輕人激昂的回應聲，讓我們知道，這個風向隨著世代已在改變中。

前清華大學化工系林光華教授，也是廖文毅的表孫，人在美國華府，透過網路即時轉播，他說出台美人的心聲；張閔喬，台大醫學院四年級生，在二二八對蔣棺潑紅漆，潑出台灣人的正義與勇氣，她在喜樂島聯盟成立大會的講話，我個人認為是全場理念、目標與意志的表達是最精確的！

四代同堂的喜樂島，宛如台灣獨立運動的傳承大會，確實讓人喜悅、快樂！

（作者為國立中山大學教授）

「獨立公投，建國入聯」

◎ 郭建國

民視董事長郭倍宏號召許多獨派前輩成立了「喜樂島聯盟」，該組織楬櫫的目標是「獨立公投，正名入聯」。我認為有值得商榷之處。

台灣應該追求的唯一目標就是「獨立建國」。建國期間，要用什麼臨時名稱，或建國後要用什麼永久名稱，只要有共識，都可以用。這是為建國而「命名」，不是未建國前的正名。故，何來「正名」之需？何來「正名」之議？

再論「入聯」，台灣必須先建立一個符合國際法定義條件的國家後，才有資格申請加入聯合國。不此之圖，縱使「正名」萬次，連ＵＮ門都沒有，遑論入聯了！

台灣一旦通過經由國際法層次的住民自決公投（Plebiscite，非一般國內憲法之下，法律訂規處理國內事務層級的公投Referendum），就是向國際宣告：台灣要獨立建國了。建國後，愛叫什麼國名，要制什麼樣的憲法，都將迎刃而解。因此，我認為喜樂島聯盟的目標如果用「獨立公投，建國入聯」就更合宜了。

（作者是新住民的一代台獨大旗隊發起人台灣建國工程隊隊長）