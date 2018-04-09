自由廣場》延安之後的柯文哲、黃煌雄

◎ 沈建德

台北市政府抗議柯文哲和辛旗沒在中國延安合照，強硬要求《政經看民視》澄清道歉，由此看來柯文哲顯然知道辛旗統戰台灣的嚴重性，有無合照反而變得不重要，從延安回台之後，講什麼、做什麼才重要。

二○一三年柯文哲、黃煌雄等，和投靠中國的林毅夫去中國延安朝聖毛澤東，次年黃煌雄在監察院投票反對彈劾已被司法定罪的黃世銘，替馬英九解套。而柯文哲在市長選前仍自稱墨綠，選後大吹兩岸一家親、命運共同體、了解並尊重一中原則、世大運任令沒收台獨旗子丟進垃圾桶、台北市文化局協辦中國新歌聲等等，難怪自稱白色力量的他，現已被懷疑是中國的棋子。

還有，照理，政治人物去延安朝聖也該做功課，至少要了解毛澤東在延安有什麼特別的談話。史諾Snow的書《Red Star over China》(http://blog.udn.com/dff1baf6/108983638)就描述，一九三六年七月十六日他深入延安，毛澤東當面回答他支持台獨、內蒙古自治建國。可見連內蒙古也不是中國的，不用說台灣。柯文哲有無預先做功課不得而知，去延安之後不用力宣傳毛澤東支持台獨也就算了，反而一頭栽進「一中」，難怪被認為是故意賣台。

一九七一年七月九日中美以台灣為籌碼破冰，中國開始否認史諾的「毛澤東支持台獨說」。但史諾料到會有這一天，故一九三六年就在書上交代。他說，因毛要求細節也正確，所以他把毛的話寫成英文之後交給譯者翻成中文，毛過目才算數（見https://www.facebook.com/TPGOF第719篇）。柯文哲若非已經投共，則應該自我反省而不是要求道歉。

（作者為留美企管博士，有機自耕農）