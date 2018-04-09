自由共和國》曾建元／獨立人格 才有自由人的統一

曾建元／中華大學行政管理學系副教授

愛與和平占領中環運動的發起人、香港大學法學院憲法學副教授戴耀廷，近日又因言惹禍上身，遭到中國共產黨徒們由北京到香港鋪天蓋地的政治獵殺，指控其為香港獨立主義者，直指其言論已實際該當顛覆國家政權或至少為煽動顛覆國家政權罪。雖然目前在香港實施一個國家兩種制度之高度自治情形下，香港特別行政區政府還沒有法源依據，得以對戴耀廷的言論發動法律責任上的訴究，但釜底抽薪、斬草除根的陽謀已經展開了，香港立法會建制派議員、親共產黨媒體、香港教育工作者聯會以及香港大學校內外，都在施壓香港大學當局將戴耀廷解聘。

戴耀廷被指控為港獨的言論，是他在三月二十五日台灣青年反共救國團舉辦的《港澳中、各民族及台灣自由人權》論壇上，有關香港人民可以將香港成為獨立國家作為自決前途選項的發言，類似這種言論，台灣非常多，均受《中華民國憲法》關於言論自由和良心自由的保障，因為這類將獨立納為終局政治解決方案選項之一的主張，不能視同為獨立主義，否則何必並置其他選項？主張讓人民通過自決程序來做出決定，也不能驟認為是獨立主義，因其精神在於尊重人民依民主程序自決的結果。就此而言，戴耀廷在台灣的發言內容，重點在於主張民主自決和政治言論自由，不能就這樣恣意粗暴地曲解他的原意，然後就惡意地給他戴上港獨的血滴子，陷他入罪。

經過共產黨當局不斷地鼓勵與縱容，中國大陸已經出現了中世紀集體獵巫的恐怖社會現象，倖進小人爭相以舉報獨立份子表達忠誠，搞得人心惶惶、雞飛狗跳。之前習近平在權力攀升道路上搞反腐打貪，整肅官箴，名正言順，現在搞舉報和告密，針對每一個人，導致人人自危。廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深講一個中國框架下台灣的獨立性，就被舉報為台獨，如果他不是紅朝國師王滬寧的學生，還能輕易脫身嗎？

馬克斯和恩格斯在《共產黨宣言》中，如此楬櫫共產主義的理想：「代替那存在著階級和階級對立的資產階級舊社會的，將是這樣一個聯合體，在那裡，每個人的自由發展是一切人的自由發展的條件」，簡而言之，共產主義追求的政治統一，就是自由人的聯合體形式，而自由人，必然是一個堅持獨立人格自由意志和平等分配的人。未來的中國，不該是一個自由的中國人的聯合體、也是一切爭取自由解放的民族的聯合體嗎？若然，則堅持做一個獨立的公共知識份子的戴耀廷，不是在為香港人和中國人爭取作為自由人的底線嗎，哪裡該當如此這般的批鬥圍剿？而習近平把中國大陸帶向紅色高壓恐怖統治的領導作為，又如何能不構成背叛共產主義的現行犯？