自由共和國》陳茂雄／看淡金錢的政治領袖

陳茂雄／中山大學退休教授、台灣安全促進會會長

很多綠營的人覺得總統蔡英文的主觀意識很強，不受人左右，可是她還有一個特點就比較少人體會到，就是不受金錢左右，跟企業家的距離相當遠。除了政治意識很強的商人會為政治立場捐錢外，一般企業家的政治獻金都屬於投資性質，他們期待有權勢的政治人物，讓他們賺更多的錢，而且他們的敏感度很高，不會平白浪費金錢。

有一位藍綠通吃的企業家，對於有權勢的藍綠政治人物都會有鉅額投資，可是在二○一二年的總統大選，他只捐給蔡英文三萬元，算是小額中的小額，他對社團活動都可以捐幾十萬元，對總統候選人卻只捐三萬元。二○一二年的總統大選前，藍綠雙方都誤認為蔡英文會當選，一個藍綠通吃的企業家對於可能坐上總統寶座的人只捐了小額款項，這代表很特殊的意義。

一般人只知道蔡英文不收超過選罷法上限的捐款，商人卻很敏感的了解捐錢給蔡英文是一種浪費，因為她不受金錢左右，所以那位藍綠通吃的企業家不願意「投資」。像蔡英文這種將金錢看得很淡的政治人物少之又少，她有舊制度的公教人員年資，退職金可以存十八％的優惠存款，當中國國民黨抨擊民進黨對十八％優惠存款一面拿一面罵時，蔡英文立即將她優惠存款的本金提出，不要十八％的利息。

很多政治人物既要權又要錢，像蔡英文能將錢看淡，真的難能可貴，這算是她的優點。可是施政時它卻變成缺點，因為她對人性評估錯誤，自己對錢看得很淡，認為一般人都如此，不會對金錢斤斤計較。事實上，一般人對財富能用得到的非常非常少，可是要的卻很多，不缺錢甚至於富有的人一樣拚命找錢。

由於蔡英文錯估了人性，引起政壇大震盪。有關軍公教退休金改革真正的原因是，有不少非軍公教對退休軍公教優厚的待遇感到不滿，民進黨為了平息這些不滿，才動起年金改革的念頭，有關基金破產只是一種藉口，基金就像一種水庫，需要維持平衡，若發現出水太多，增加進水就可以維持平衡，也就是提升提撥率就可以解決。

顯然的，民進黨要改革年金，就是要平息非軍公教的怨氣而已，在美國，也常出現改革的政策，而且非常成功。在台灣，以前只有政策賄選，沒有改革，所以有這些區別，是因為美國人普遍關心公共事務，且將公共事務當作自己的事，改革時既得利益者當然會抵制，可是非既得利益者卻會支持，而非既得利益者往往比既得利益者多，所以會加分。台灣則不同，幾乎沒有人將公共事務當作自己的事，改革時既得利益者會反撲，非既得利益者雖然認同改革，卻扮演局外人。

年金改革時，既得利益者反撲，甚至於政治色彩由綠轉藍。非既得利益者雖然表示認同，但扮演局外人，並沒有機會出現因認同年金改革而由藍轉綠。顯然的，改革時要面對的只是那些既得利益者，所以應該聯合佔多數的基層人員去改革少數的特權，也就是訂定天花板，天花板底下的不動，如此可以對非軍公教人員交代，佔多數的基層軍公教又會支持。

蔡政府的年金改革卻是全面改革，而且幅度相當大，造成軍公教反彈，更嚴重的是，這些人雖不多，卻積極幫中國國民黨拉票，期待產生連鎖反應，促使該黨班師回朝。本來只是安撫不滿的非軍公教民眾，卻引起政治風暴。蔡英文沒有估算到的是，一般民眾並不像她一樣，將錢看得很淡，不要說幾萬元，就連幾百元都可以爭得頭破血流。