自由共和國》中國翻牆讀者／ 對付銳實力 要靠真實力

◎中國翻牆讀者

先從「求跟帖」說開。求跟帖本是一則笑話，說的是在中國網路，發表任何文字都要實名制，發表跟帖也要實名制，而且要經過重重審查，一旦發表任何不符合政府意識形態的文字，輕則刪帖、禁言、社區關懷，重則被公安請去喝茶拘留，更不乏惹上勞役之災的前車之鑑。因此發帖、跟帖成了奢侈品，人民噤若寒蟬，不敢越雷池一步。

跟帖到了海外，就會遇上國安部、統戰部、軍方的輿論引導員、五毛、網管人員的圍追堵截，中國這幾年經濟發展了（從人民身上血抽多了），有錢了（苦難錢、骯髒錢、轉移支付錢），發給五毛的手機號碼也闊綽起來，多起來。儘管實名制對中國的一名普通小老百姓極為嚴苛，但給統戰工作、輿論引導工作用的號碼，取之不盡，用之不竭。如果有誰一不小心在臉書被五毛盯上，眾多「實名的」、「正義的」、「有信用的」五毛們，沉默的力量們，就用人海投訴戰術，將一個個有出格言論，也就是不符合他們統戰目的的網友投訴至封號。這是展現中國銳實力的一部分。

中共攻心戰對每一任台灣總統都在用，以前派出武俠小說大家金庸，以家長口吻質問前總統陳水扁，如今又聽聞張大春故作正統派頭寫一二不入流的文言文訓斥本屆總統蔡英文女士。若要論真正統，閩南語，包括今天的台語才是真古漢語，光每天打電話結尾必用的「就焉爾乎？」就足以讓一干所謂中國正統反省自己說的究竟是胡漢語，還是滿漢語？但總之不是正宗古漢語。五胡亂華後，抗胡名士南朝王僧辯說過：若建承華，本歸皇胄；心口相誓，惟擬晉安。說的是他發誓中原正統早已遷移到南方晉安，也就是今天閩南一帶。試問當今中國還能有什麼正統可言？

至於現代觀認為，哪裡有自由，哪裡才是祖國。當今中共暴政，世間罕有，中共偽國，可以堪當祖國這一重責大任嗎？哪怕生前一心向著中國共產黨的李敖，嘴上火力雖猛，最後時期身體還是不敢交付對岸，恐怕他也得算計這麼貿然過去，會不會死無葬身之地。一篇五毛作家張大春的仿冒武王伐紂之類的檄文，正所謂利慾薰心，顛倒黑白。其實這並非什麼創舉，毛澤東就把自己對國民黨的戰爭描繪成武王領導的農民起義，說得正義站在他那邊似的，可現實卻是一幫群氓打敗代表更先進制度的歷史大倒退。所謂銳實力，無非就是戰略上藐視敵人，戰術上花大價錢，一切皆可下三爛。

說到銳實力，不能不提更銳的實力，那就是以軍中人士為寫手，以中國環球、鐵血等媒體為平台的銳言論。幾乎每週就要安排中基層幹部寫一些心得體會，層層上報一批資訊報導，最後擇取一二，隔三差五發表之。以前是張局座，後來又什麼研究院研究員，再後來又什麼中將，還有什麼參謀云云…他們用到的關鍵詞不外乎：一會要對台「飽和攻擊」，一會要什麼「斬首」， 一會又只要「一個月」，一會只要「一星期」；用到的戰略戰術天馬行空，滿嘴畫符。這類抖肌肉抖得太厲害的言論，其宣傳戰、輿論戰的重點地區，偏偏要選擇在自己的統治區也就是國內，忽如一夜通知來，各大門戶網站就必須如喪考妣，一字不差掛起來。不用說，底下評論一律是幾條群情激憤，恨不能以身橫屍的五毛，每條評論貌似支持率很高，可惜從頭到尾都是假的。一般平民就不能評論了，因為發了也顯示不了，再說實名制了沒人敢發真實言論。這本來用於恐嚇台灣的言論，還沒恐嚇到台灣，已經把自己的老百姓先恐嚇得一個不剩。一個五毛，管住百萬網民，網路上已經實現「以一擋萬」，那麼現實生活中如何「以一擋萬」？一名獨裁者管住上萬平民一言一行，以前不可能，如今拜科技發展所賜，打著反刑事案件的幌子，在全國大範圍、高密度部署高清探頭、架設人臉識別系統，實現「以一掐萬」，以少數權貴鎮壓數億人口，不再是夢：中國夢，監控夢，高清夢，人臉識別夢。所以當共媒說「相當一部分大陸人民對台灣失去了耐心」，不如說，少數中共統治者為了維持政權的合法性已經到了黔驢技窮，窮凶極惡，喪心病狂的地步。

突破銳實力，要靠真實力

中共是靠實力和謊言說話的，這是千古不變的定律，無產階級專政的國家就是聰明夠狠的無產階級忽悠無知的無產階級，讓自己過上超過資產階級的窮奢極欲的生活，還要裝扮成無產階級的相貌，讓你毫無防備心地愛他們，接受他們的管理和蹂躪，用比資產階級更殘暴的統治手段，堅持坐在上面「為人民服務」。所以他們註定比無知的無產階級要狠，比資產階級更狠上百倍，狠完了還要給戰敗的比如國民黨之流來一句歷史性揶揄：資產階級的軟弱性和妥協性決定的。當然國民黨一定會不知廉恥，忘記前嫌，在對岸刊登一大堆不承認其官職的引號的新聞背景下，欣欣然與共幹把手言歡，大概已經不是軟弱性的問題了，應該是下賤性的問題。氣氛如此融洽，還視來者為偽類，中共藐視對手的戰略和真實內心在此刻暴露無遺。所以歸根到底只有一條，實力，其餘談什麼都是假。關於這點，民主國家的公民們做好準備了嗎？沒有更強大的武器系統，沒有極具戰略威懾力的武器擺放在他們眼前，中共白眼狼絕對不會蜷縮起他們下賤的狗腿，豈是釋放善意，屈服所能解決的？給老鼠一塊餅，牠們就要整塊乳酪，當中共擁有更多壓榨索得的稅收，他們就挖空心思怎麼用更殘暴的手段穩固這個政權，怎麼用來對付民主自由的國家和地區，當他們得到了一點甜頭，下一步依然是榨取更多的稅收，然後繼續擴大戰果肆無忌憚。在沒有更強大的外星人統治宇宙的時候，他們就是宇宙，就可以無法無天，這才是中共的宇宙真理。