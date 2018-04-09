自由共和國》陳良博／管爺在乎台大被切成兩半？

管中閔當然有他關愛的事務，但那絕對不在台大校園裡。台大就算切成兩半，如同他在立法院所言，「爺們會在乎嗎」？(資料照)

陳良博／中研院院士、哈佛大學榮譽教授

所羅門王的故事大家都耳熟能詳：兩位母親爭一嬰兒，都說那是她的骨肉。所羅門王下令將嬰兒劈成兩半，一人一半，結果親生母親立即退讓，寧可將嬰兒給另一人。

管中閔在勝出台大校長遴選之後，陸續爆出未揭露其台哥大獨董與遴選委員蔡董關係的資訊、非法在中國許多大學兼職等爭議。前者使得遴選程序產生瑕疵，後者違反教育人員任用條例的校長資格。由於台大行政當局行事偏頗，而教育部又畏縮不決，遂使得整個事情延宕三個月而未決。

從台大校園氛圍與投票結果來看，該校大約有三分之一的師生強烈挺管，三分之一強烈反管，另外三分之一沒有立場，只希望事情趕快收場。但是從校務行政可行性來看，一個人還沒有上任校長，就已有三分之一師生打算對他吐口水，將來就算上任了，大概也是如坐針氈，遑論其與教育部的關係將形同水火，裡外都是煉獄。熟悉台大人士判斷，管中閔就算拗到教育部的核聘，也可能立刻宣布不就任台大校長，一則形式上取得「鬥爭勝利」，在藍軍聲勢看漲；二則幫自己脫離「校長違法兼職」的戰場。他一旦回復陽春教授，壓力瞬間釋放，一切都好談。因此，不論是教育部不核聘、或是核聘後管中閔不敢就任，台大終究要重新啟動遴選，該校還是要拖延一年沒有正式校長。

差別只是鬥爭時間要拖多久、管中閔鬥爭勝利與否。管中閔這個戰局在台大校園已然身敗名裂；其遊走兩岸、隱匿資訊、黏附財團、四處掛名、言詞展現優越、意識形態極端等，大家能夠想像的負面示範，管爺一次全包。如今，他以神隱之姿引詩放話，對自己的違法爭議一味閃躲，把整件事完全扭曲成藍綠鬥爭，戰線一直拉長。這方面，管中閔的操作非常成功。在校務會議贊成擱置提案的師生只是希望紛爭結束，但是他們也未必看得下去這些負面形象。

戰線拉長，最可憐的就是台大；不只是有沒有正式校長的問題，而是整個學校在為一個人的「鬥爭」陪葬。有些台大師生不忍見此發展，寧願睜隻眼閉隻眼，選擇擱置爭議，只希望事情趕快過去；他們像是所羅門王故事中的生母，是真正愛護台大、不忍心看到台大受傷的。

反觀管中閔，五十幾年來與台大沒有任何淵源，二○○八年才到該校專任支薪，扣除借調做官近四年，真正對台大的投入少得可憐。這種對錢與權「尋尋覓覓」之輩，台大只是個「跳板」、院士只是個「槓桿」、校長只是個「位子」。因為隱匿資訊、違法兼職而陷台大於險境慘境，對他而言完全沒有負擔。看看他在廈門大學「鄒至莊講座」那陣仗，演講費大概好幾千美金吧？講者簡介只有「廈門大學講座教授」，完全沒有台大，看起來台大似乎才是管中閔真正的「兼職」。

管中閔當然有他關愛的事務，但那絕對不在台大校園裡。台大就算切成兩半，如同他在立法院所言，「爺們會在乎嗎」？