自由廣場》活化中興新村

◎ 王清厚

行政院賴院長二度造訪中興新村後，行政、立法兩院中遷呼聲再起；讓中興新村活化利用，風華再現，中部人引頸企盼多年！

大台北位處地震敏感地帶，萬一發生如九二一大地震，以台北地區人口密度之高，老屋之多，高樓大廈林立，交通運輸網之綿密，其慘重程度難以想像。如何防患於未然，把災害減至最低，考驗執政當局。

人口過度聚焦北部，中南部區域發展永遠失衡。政黨輪替幾次，城鄉差距、貧富不均問題依然存在。首都減壓，需政府拿出魄力與決心。

中興新村—迷人的花園城市，聞名遐邇；經歷精省，濃郁獨特的田園風光，依然蕩漾無遺。四十八年省會從台北播遷中部，省議會落腳霧峰，省政府選在中興新村，此地地靈人傑，讓省政府走過四十餘年風光歲月。八十八年九二一大地震，摧毀幾棟省府廳處辦公大樓，震不倒中興新村旖旎風光。

活化中興新村，再造中興風華，吾人應正視此議題。尤其中部腹地廣，有機場、港口，交通便捷、氣候宜人，素有文化城之稱，先天條件毋庸置疑。

中央部會及其所屬研究、教育、試驗單位，連同國營事業機構，分年分期疏散至中興新村及霧峰，可創造在地經濟，促進地方發展，縮小貧富差距。

沉寂荒蕪近二十年，地盡其利，物盡其用，活化利用中興新村，再造昔日風華，非天方夜譚，事在人為！首都如何減壓？國家資源如何有效分配？貧富差距如何縮小？冀盼政府拿出政治智慧、勇氣與決心。

（作者為退休公務員）