自由廣場》首都之役的最後王牌？

◎ 王伯仁

行政院長賴清德投入台北市長選戰，為執政黨和本土陣營爭首功，仔細斟酌，確有相當高的可能性，甚至必然性。

行政院長選台北市長？聽來相當突兀，但也是「事出有因」和因緣際會，雖然賴清德本人至今完全未露一點口風，總統府或民進黨方面亦然，但據筆者了解，並非空穴來風，而是開始有許多「勸進」的聲音在強烈醞釀，由下而上的開始推促，在很短的時間內，會形成一股氣旋，讓賴清德開始聽到這個認真的聲音，而且完全不能漠視忽悠。

最基本關鍵問題，當然是首都台北市長選情的混沌，執政黨主席和民進黨決策核心，對於是否提名黨籍人士參選，或再度禮讓柯Ｐ競選連任，陷入難以抉擇的困境，雖然小英等高層較傾向再度禮讓柯Ｐ，保送連任。但要民進黨推出有過半勝選的選將，目前又明顯有困難。

在此混沌多難的局面下，民進黨最後一張王牌被動的掀開了一角，不是絕殺的黑桃Ａ，至少也是紅桃Ａ，賴清德如撩進台北市長選局，真正真刀實槍的選仗打下來，賴清德贏面超過五成，當可為綠營爭得拿下首都的首功，也為「台獨」的負面印象，轉為正面的事功，奠下未來可能接班的丕基。

（作者為資深新聞工作者）

◎ 鄧鴻源

賴清德是台灣有史以來最誠實、也是最認真的政治人物，敢表明其台獨政治心願，實難能可貴。而台獨工作不是三個月內可達成的，各界不妨給他時間，三年、五年，甚至十年，如果能達成，台灣人可以說有福了。

以筆者在台南市一、二十年的觀察，知道賴清德跟一般政治人物完全不同。一般政治人物的話大部分是謊言，尤其是國民黨人士，如馬英九與李全教之流。賴清德則是有政治理想的人，所以才會棄醫從政，講出的話會全心全力去達成，當行政院長更能達成目標，然而台北市長只是地方首長（有人會說首都的市長），難道要將台北市獨立嗎？意義恐怕不大。

雖然柯文哲也是棄醫從政，但柯Ｐ的格局與層次差賴清德太遠了，畢竟柯Ｐ是國民黨要追殺，被逼出來選市長，而賴清德則是一步一腳印，由國大代表、立法委員及市長選舉做起，逐步達成其政治理想，為實現台灣為獨立國家而奮鬥。

所以現階段，賴清德以不參選首都或地方首長為宜，在行政院長位子上更能發揮其政治理想，兩年後看情況，再做更上一層樓的打算。

（作者為大學教師）