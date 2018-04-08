自由廣場》裝置藝術？ 遊樂設施？

◎ 呂清夫

最近基隆海科館的一個溜滑梯被貼上警告說「這是一件藝術品，並非遊樂設施」，讓民眾一頭霧水，十分掃興。民眾認為，如果不是溜滑梯，那麼背後幹嘛裝上梯子？而且一直以來它都被稱為「鸚鵡螺溜滑梯」。

問題一方面出在設計不當，小朋友爬上六米高度溜下來以後常常天旋地轉，因為滑道很寬，又不分道，所以溜下來時可能頭部轉到下方，上面再來一個滑下更是危險，何況它的坡度太陡，衝力太大，難免意外。館方為防意外，才貼出這種公告，有人並提議修改坡度。但是當初設計不當卻能通過審查，這是審委沒有把關所致。我審查過國小校園的溜滑梯，校方莫不戰戰兢兢，還特地搬出溜滑梯的法規，要求美觀之前要先合法，例如溜滑梯的坡度不宜超過四十度，同時頂上不能加蓋，至於欄杆、扶手、滑道等等都有詳細規定。

其次，「藝術品非遊樂設施」是真的嗎？我審查過的溜滑梯就是藝術品，但屬於公共藝術，海科館的溜滑梯據貴報及其他媒體報導，海科館館長吳俊仁也說它是一件公共藝術，既然是公共藝術，便可以包括街道家具，而遊樂設施也是一種街道家具，所以民眾的錯愕事出有因。倒是大家對於公共藝術的觀念有待加強，它有別於美術館中的藝術品，公共藝術要盡可能親民，必須曲高和眾，並要與民眾互動，所以每件公共藝術都要刻意加入民眾參與活動，做為審查要項之一。

但是「鸚鵡螺溜滑梯」的公告可能搞混了美術館與公園中的藝術品，甚至還有媒體把它說成裝置藝術、或共融式遊具，那就越扯越遠了。這麼危險的溜滑梯無法當共融式遊具，因為它無法讓視障者或老人家等族群玩在一起。所謂裝置藝術其實是臨時性的，像二○一六年的「基隆國際環境藝術季」中，出現無數哈利波特的掃把，算是接近裝置藝術，因為它們不是永遠放在那裏的。其實裝置藝術一詞是由某文化中心率先誤用，之後以訛傳訛，沿用至今。現在大家把藝術品搬到戶外都叫裝置藝術，但真正的「裝置藝術」必須使整個環境為之改觀才行，並且展完便要拆除，但不管怎樣，裝置藝術就不能當遊樂設施。

教育部有必要把這些藝術專有名詞定義一下，否則大家談藝術難免雞同鴨講！除了公共藝術、裝置藝術之外，包括地景藝術、環境藝術都有待釐清，因為其中仍有許多名不副實的地方，至於基隆的「鸚鵡螺溜滑梯」就讓它回歸於公共藝術吧，這樣民眾才能堂而皇之的溜滑梯！

（作者為大學教授）